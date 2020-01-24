Схему расчетов при закупках металлопродукции на бирже планируется усовершенствовать

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Схему расчетов при закупках металлопродукции на Белорусской универсальной товарной бирже планируется усовершенствовать. Об этом, как сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ, заявил накануне начальник управления торгов металлопродукцией биржи Евгений Бурейко, выступая на Первом форуме по госзакупкам, организованном Республиканской конфедерацией предпринимательства.

Предполагается, что переход на новую схему позволит существенно снизить риск неисполнения обязательств по биржевым договорам.

"Заключение биржевых сделок на условиях "поставка против платежа" - это устоявшаяся мировая практика. По такому принципу работает большинство бирж, поскольку в этом случае соблюдаются интересы и продавца, и покупателя. В частности, продавец гарантированно получает плату за поставленный товар, а покупатель не рискует своими деньгами в случае, если товар не поставят или он будет ненадлежащего качества", - отметил Евгений Бурейко. Он рассчитывает, что нововведение положительно воспримут все участники торгов.

На начальном этапе схему "поставка против платежа" планируется применять только при закупках металлопродукции. В дальнейшем, после анализа обратной связи от участников биржевых торгов, может быть принято решение о переводе на данный принцип расчетов и других торговых секций БУТБ.-0-