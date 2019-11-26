Шесть котельных на местных видах топлива построены в Беларуси в январе-октябре

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть энергоисточников на местных видах топлива (МВТ) введены в эксплуатацию в Беларуси в январе-октябре по государственной программе "Энергосбережение", сообщили корреспонденту БЕЛТА в Департаменте по энергоэффективности Госстандарта.

Их суммарная тепловая мощность - 26,8 МВт. Котлы на МВТ установлены в Гродненской области в Новогрудке (3,5МВт) и агрогородке Верейки Волковысского района (1,6 МВт), в Минской области - в деревне Луговая Слобода (3,2 МВт), поселке Зеленый Бор (4,5МВт), деревне Королево (2МВт), Червене (12МВт).

Котельная в Червене возводилась по проекту Международного банка реконструкции и развития "Использование древесной биомассы для централизованного теплоснабжения". Она работает на щепе и снабжает теплом жилые дома, здания социального назначения и предприятия города. Торжественное открытие котельной состоялось в середине ноября.

"Строительство энергоисточников на местных топливно-энергетических ресурсах продолжается. Ввод еще 16-18 новых объектов ожидается в декабре", - отметили в департаменте.

В Беларуси с 1996 года реализуются пятилетние программы по энергосбережению, ключевой задачей которых является экономия не менее 5 млн т условного топлива в пятилетку. Благодаря этим программам с 1996 по 2015 год суммарная экономия топлива составила 24 млн т. Благодаря энергосберегающим мероприятиям в 2019 году также ожидается экономия не менее 1 млн т условного топлива.-0-