Шесть котельных на местных видах топлива построены в Беларуси в январе-октябре

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 26 ноября 2019
Минск Сплошная облачность -1°C
Версия для слабовидящих
Новости
13:54 Новый резидент "Великого камня" создаст производство электрического пассажирского транспорта Экономика
13:51 Необычный инструмент прозвучит на музыкальном фестивале Соллертинского в Витебске Афиша
13:45 Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Боснии и Герцеговине В мире
13:43 Минский Дворец детей и молодежи организует новогодний бал Регионы
13:35 Бесплатные консультации проведут 29 ноября белорусские нотариусы Общество
13:34 Беларусь и Пакистан провели в Исламабаде межмидовские консультации Политика
13:29 ГАИ призывает водителей информировать соответствующие службы о состоянии дорог Общество
13:29 Шествие Дедов Морозов состоится в Минске 28 декабря Регионы
13:27 Белорусский рубль на торгах 26 ноября ослаб к трем основным валютам Экономика
13:23 В Минске подготовят и зальют 48 открытых катков Регионы
13:20 В Минске в новогоднюю ночь массовые гуляния развернутся на 24 площадках Регионы
13:10 Современные вызовы требуют новых подходов в сфере гуманитарного права - Орда Общество
13:09 Отмена перевода, ошибочный кредит и лжепокупки - Нацбанк рассказал о схемах мошенничеств с карточками Общество
13:02 Беларусь поделится опытом развития инновационной инфраструктуры с Кубой Экономика
12:59 Услуги почтовой связи исключаются из сферы естественных монополий Экономика
12:55 Две легковушки столкнулись под Слонимом: одного из пассажиров зажало в салоне Происшествия
12:52 Для перевозки похищенных батарей парень украл тачку Происшествия
12:50 Около 15 университетов Беларуси планируется модернизировать за счет займа Всемирного банка Общество
12:49 На пожаре в Брестском районе погиб пенсионер Происшествия
12:45 Брест и китайский Байинь намерены укреплять сотрудничество в экономике и молодежной политике Регионы
12:26 Почти все вузы Беларуси будут развивать концепцию "Университет 3.0" Общество
12:25 В Гродненской области пройдет около 50 новогодних ярмарок: первые откроются 7 декабря Регионы
12:07 Три хоккеиста "Гомеля" получили травмы в матче с "Динамо-Молодечно" Спорт
12:05 Ночные морозы до - 6°С ожидаются в Беларуси 27 ноября Общество
11:58 Девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом и легковушкой в Молодечненском районе Происшествия
11:55 Профсоюзные правовые приемы пройдут 28 ноября в Беларуси Общество
11:52 Сроки для обязательной смены шин менять не планируется - ГАИ Общество
11:51 Лукашенко рассказал, как отпустил Домрачеву работать в Китай Президент
11:48 Лукашенко о чемпионстве "Динамо-Брест": появилась волевая и конкурентная команда Президент
11:39 Беларусь и Оренбургская область расширят взаимодействие в легкой промышленности Экономика
Все новости
Все новости
Экономика
26 ноября 2019, 11:31

Шесть котельных на местных видах топлива построены в Беларуси в январе-октябре

Фото из архива
Фото из архива

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть энергоисточников на местных видах топлива (МВТ) введены в эксплуатацию в Беларуси в январе-октябре по государственной программе "Энергосбережение", сообщили корреспонденту БЕЛТА в Департаменте по энергоэффективности Госстандарта.

Их суммарная тепловая мощность - 26,8 МВт. Котлы на МВТ установлены в Гродненской области в Новогрудке (3,5МВт) и агрогородке Верейки Волковысского района (1,6 МВт), в Минской области - в деревне Луговая Слобода (3,2 МВт), поселке Зеленый Бор (4,5МВт), деревне Королево (2МВт), Червене (12МВт).

Котельная в Червене возводилась по проекту Международного банка реконструкции и развития "Использование древесной биомассы для централизованного теплоснабжения". Она работает на щепе и снабжает теплом жилые дома, здания социального назначения и предприятия города. Торжественное открытие котельной состоялось в середине ноября.

"Строительство энергоисточников на местных топливно-энергетических ресурсах продолжается. Ввод еще 16-18 новых объектов ожидается в декабре", - отметили в департаменте.

В Беларуси с 1996 года реализуются пятилетние программы по энергосбережению, ключевой задачей которых является экономия не менее 5 млн т условного топлива в пятилетку. Благодаря этим программам с 1996 по 2015 год суммарная экономия топлива составила 24 млн т. Благодаря энергосберегающим мероприятиям в 2019 году также ожидается экономия не менее 1 млн т условного топлива.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь Госстандарт
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Новый резидент "Великого камня" создаст производство электрического пассажирского транспорта
Фото из архива Белорусский рубль на торгах 26 ноября ослаб к трем основным валютам
Фото из архива Беларусь поделится опытом развития инновационной инфраструктуры с Кубой
Фото из архива Услуги почтовой связи исключаются из сферы естественных монополий
Во время работы форума. Фото bellegprom.by Беларусь и Оренбургская область расширят взаимодействие в легкой промышленности
Фото из архива "Белоруснефть" тестирует доставку автомобильного топлива по водному пути
Главное
Во время церемонии Самая успешная сборная десятилетия - Лукашенко вручил награды команде по гребле на байдарках и каноэ
Лукашенко 27-28 ноября совершит визит в Кыргызстан для участия в саммите ОДКБ
МИД довел БДИПЧ ОБСЕ свое отношение к выводам наблюдателей о выборах в Беларуси
"Сидней Люкс": чемпионский сплав комфорта, престижа и здорового образа жизни
Топ-новости
Лукашенко: сегодня спорт не соревнование, а война без правил
Лукашенко о чемпионстве "Динамо-Брест": появилась волевая и конкурентная команда
Почти все вузы Беларуси будут развивать концепцию "Университет 3.0"
Отмена перевода, ошибочный кредит и лжепокупки - Нацбанк рассказал о схемах мошенничеств с карточками
Современные вызовы требуют новых подходов в сфере гуманитарного права - Орда
Правительство утвердило требования к пожарной безопасности на железной дороге
Определены победители премии "Руководитель года – 2019. Элита национальной экономики"
"Белоруснефть" тестирует доставку автомобильного топлива по водному пути
Новый резидент "Великого камня" создаст производство электрического пассажирского транспорта
Бесплатные консультации проведут 29 ноября белорусские нотариусы
Сроки для обязательной смены шин менять не планируется - ГАИ
Профсоюзные правовые приемы пройдут 28 ноября в Беларуси
Услуги почтовой связи исключаются из сферы естественных монополий
БЕЛТА примет участие в подготовке масштабной фотовыставки "Пресса на войне"
Беларусь и Оренбургская область расширят взаимодействие в легкой промышленности
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламент 7.0: Новый импульс Содействие занятости населения Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.