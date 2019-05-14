Широкая денежная масса в Беларуси за апрель уменьшилась на 3,2%

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Широкая денежная масса в Беларуси, которая включает наличные деньги в обращении, средства населения и предприятий на счетах в банках, на 1 мая составила Br42,465 млрд, уменьшившись по сравнению с показателем на 1 апреля на 3,2%. Такие данные размещены на сайте Национального банка Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Объем наличных денег в обороте (денежный агрегат M0) за апрель вырос до Br3,017 млрд, или на 1%.

Активная рублевая денежная масса - денежный агрегат M1, который включает наличные деньги в обороте и переводные депозиты в национальной валюте (средства на текущих рублевых счетах, вклады до востребования в рублях, иные счета в рублях), - в апреле снизилась на 1,1% и составила Br7,83 млрд.

Денежный агрегат М2 (денежная масса в национальном определении), который включает агрегат М1 и другие (срочные, условные) депозиты в национальной валюте, на 1 мая сложился на уровне Br15,374 млрд, уменьшившись за апрель на 2,3%.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в национальной валюте, за апрель снизился до Br1,155 млрд, или на 10,5%.

Рублевая денежная масса (денежный агрегат М2*), которая, кроме агрегата М1, включает другие (срочные, условные) рублевые депозиты, средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах, на 1 мая составила Br16,53 млрд и уменьшилась за прошлый месяц на 3%.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в иностранной валюте, за апрель вырос до Br2,057 млрд, или на 0,3%.-0-