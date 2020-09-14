Широкая денежная масса в Беларуси за август выросла на 0,2%

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Широкая денежная масса в Беларуси, которая включает наличные деньги в обращении, средства населения и предприятий на счетах в банках, на 1 сентября составила Br51,287 млрд, увеличившись по сравнению с показателем на 1 августа на 0,2%, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального банка.

Объем наличных денег в обороте за август снизился до Br4,082 млрд (на 2,6%).

Переводные депозиты уменьшились на 12,3% до Br5,476 млрд. При этом переводные депозиты физлиц сократились на 20,9% и составили на 1 сентября Br2,666 млрд, депозиты юрлиц уменьшились на 2,2% до Br2,81 млрд.

Денежная масса в национальном определении сложилась на уровне Br17,846 млрд, снизившись за август на 8,7%.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в национальной валюте, за август вырос до Br1,438 млрд (на 0,5%).

Рублевая денежная масса уменьшилась за прошлый месяц на 8,1% и на 1 сентября составила Br19,284 млрд.

Депозиты в иностранной валюте увеличились на 5,8% до Br30,595 млрд.-0-