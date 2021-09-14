Широкая денежная масса в Беларуси за август выросла на 2,2%

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Широкая денежная масса в Беларуси, которая включает наличные деньги в обращении, средства населения и предприятий на счетах в банках, на 1 сентября составила Br49,651 млрд, увеличившись по сравнению с показателем на 1 августа на 2,2%, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального банка.

Объем наличных денег в обороте за август снизился до Br4,479 млрд (на 0,2%).

Переводные депозиты увеличились на 4,5%, до Br6,368 млрд. При этом переводные депозиты физлиц снизились на 9% и составили на 1 сентября Br2,984 млрд, депозиты юрлиц увеличились на 20%, до Br3,383 млрд.

Денежная масса в национальном определении сложилась на уровне Br20,815 млрд, увеличившись за август на 5,2%.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в национальной валюте, за август увеличился до Br1,631 млрд (на 4,5%).

Рублевая денежная масса выросла за прошлый месяц на 5,1% и на 1 сентября составила Br22,447 млрд.

Депозиты в иностранной валюте снизились на 0,1%, составив Br25,758 млрд.-0-