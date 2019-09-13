Широкая денежная масса в Беларуси за август выросла на 2,6%

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Широкая денежная масса в Беларуси, которая включает наличные деньги в обращении, средства населения и предприятий на счетах в банках, на 1 сентября составила около Br44,671 млрд, увеличившись по сравнению с показателем на 1 августа на 2,6%. Такие данные размещены на сайте Национального банка Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Объем наличных денег в обороте (денежный агрегат M0) за август вырос до Br3,379 млрд, или на 3,4%.

Активная рублевая денежная масса - денежный агрегат M1, который включает наличные деньги в обороте и переводные депозиты в национальной валюте (средства на текущих рублевых счетах, вклады до востребования в рублях, иные счета в рублях), - в августе выросла на 3% и составила Br8,801 млрд.

Денежный агрегат М2 (денежная масса в национальном определении), который включает агрегат М1 и другие (срочные, условные) депозиты в национальной валюте, на 1 сентября сложился на уровне Br17,292 млрд, увеличившись за август на 5,5%.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в национальной валюте, за август снизился до Br1,483 млрд, или на 0,3%.

Рублевая денежная масса (денежный агрегат М2*), которая, кроме агрегата М1, включает другие (срочные, условные) рублевые депозиты, средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах, на 1 сентября составила Br18,776 млрд и выросла за прошлый месяц на 5%.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в иностранной валюте, за август увеличился до Br1,676 млрд, или на 0,3%.-0-