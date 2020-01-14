Широкая денежная масса в Беларуси за декабрь выросла на 4,7%

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Широкая денежная масса в Беларуси, которая включает наличные деньги в обращении, средства населения и предприятий на счетах в банках, на 1 января составила более Br48,5 млрд, увеличившись по сравнению с показателем на 1 декабря на 4,7%, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального банка.

Объем наличных денег в обороте за декабрь вырос до Br3,7 млрд, или на 6%.

Переводные депозиты выросли на 15,8% до почти Br6,6 млрд. При этом переводные депозиты физлиц прибавили 0,5% и составили на 1 января Br3 млрд, депозиты юрлиц выросли на 33% до Br3,5 млрд.

Денежная масса в национальном определении сложилась на уровне Br20,2 млрд, увеличившись за декабрь на 8,9%.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в национальной валюте, за декабрь снизился до Br1,4 млрд, или на 9,2%.

Рублевая денежная масса на 1 января составила Br21,5 млрд и выросла за прошлый месяц на 7,6%.

Депозиты в иностранной валюте увеличились на 3,3% до Br25,3 млрд.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в иностранной валюте, за декабрь снизился до Br1,5 млрд, или на 8,5%.-0-