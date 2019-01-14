Широкая денежная масса в Беларуси за декабрь выросла на 4,9%

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Широкая денежная масса в Беларуси, которая включает наличные деньги в обращении, средства населения и предприятий на счетах в банках, на 1 января составила Br43,232 млрд, увеличившись по сравнению с показателем на 1 декабря на 4,9%. Такие данные размещены на сайте Национального банка Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Объем наличных денег в обороте (денежный агрегат M0) за декабрь вырос до Br2,991 млрд, или на 6,4%.

Активная рублевая денежная масса - денежный агрегат M1, который включает наличные деньги в обороте и переводные депозиты в национальной валюте (средства на текущих рублевых счетах, вклады до востребования в рублях, иные счета в рублях), - в декабре увеличилась на 16,1% и составила Br8,615 млрд.

Денежный агрегат М2 (денежная масса в национальном определении), который включает агрегат М1 и другие (срочные, условные) депозиты в национальной валюте, на 1 января сложился на уровне Br15,994 млрд, увеличившись за декабрь на 10,2%.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в национальной валюте, за декабрь вырос до Br904,7 млн, или на 7,8%.

Рублевая денежная масса (денежный агрегат М2*), которая кроме агрегата М1 включает другие (срочные, условные) рублевые депозиты, средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах, на 1 января составила Br16,899 млрд и увеличилась за прошлый месяц на 10%.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в иностранной валюте, за декабрь сократился до Br2,080 млрд, или на 2,6%.-0-