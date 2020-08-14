Широкая денежная масса в Беларуси за июль выросла на 0,7%

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Широкая денежная масса в Беларуси, которая включает наличные деньги в обращении, средства населения и предприятий на счетах в банках, на 1 августа составила Br51,186 млрд, увеличившись по сравнению с показателем на 1 июля на 0,7%, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального банка.

Объем наличных денег в обороте за июль увеличился до Br4,192 млрд (на 1,9%).

Переводные депозиты уменьшились на 3,6% до Br6,243 млрд. При этом переводные депозиты физлиц сократились на 0,2% и составили на 1 августа Br3,37 млрд, депозиты юрлиц уменьшились на 7,2% до Br2,873 млрд.

Денежная масса в национальном определении сложилась на уровне Br19,542 млрд, сократившись за июль на 3,6%.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в национальной валюте, за июль уменьшился до Br1,431 млрд (на 4,3%).

Рублевая денежная масса уменьшилась за прошлый месяц на 3,6% и на 1 августа составила Br20,974 млрд.

Депозиты в иностранной валюте увеличились на 4,6% до Br28,93 млрд.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в иностранной валюте, за июль снизился до Br1,17 млрд (на 11,2%).-0-