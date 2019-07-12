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Широкая денежная масса в Беларуси за июнь увеличилась на 0,9%

Экономика 12.07.2019 | 11:38
Фото из архива
Фото из архива

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Широкая денежная масса в Беларуси, которая включает наличные деньги в обращении, средства населения и предприятий на счетах в банках, на 1 июля составила Br43,773 млрд, увеличившись по сравнению с показателем на 1 июня на 0,9%. Такие данные размещены на сайте Национального банка Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Объем наличных денег в обороте (денежный агрегат M0) за июнь вырос до Br3,243 млрд, или на 4,5%.

Активная рублевая денежная масса - денежный агрегат M1, который включает наличные деньги в обороте и переводные депозиты в национальной валюте (средства на текущих рублевых счетах, вклады до востребования в рублях, иные счета в рублях), - в июне выросла на 8,1% и составила Br8,777 млрд.

Денежный агрегат М2 (денежная масса в национальном определении), который включает агрегат М1 и другие (срочные, условные) депозиты в национальной валюте, на 1 июля сложился на уровне Br16,781 млрд, увеличившись за июнь на 6%.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в национальной валюте, за июнь увеличился до Br1,3 млрд, или на 4,7%.

Рублевая денежная масса (денежный агрегат М2*), которая, кроме агрегата М1, включает другие (срочные, условные) рублевые депозиты, средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах, на 1 июля составила Br18,081 млрд и выросла за прошлый месяц на 5,9%.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в иностранной валюте, за июнь снизился до Br1,72 млрд, или на 14,8%.-0-

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