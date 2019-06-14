Широкая денежная масса в Беларуси за май увеличилась на 2,2%

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Широкая денежная масса в Беларуси, которая включает наличные деньги в обращении, средства населения и предприятий на счетах в банках, на 1 июня составила Br43,388 млрд, увеличившись по сравнению с показателем на 1 мая на 2,2%. Такие данные размещены на сайте Национального банка Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Объем наличных денег в обороте (денежный агрегат M0) за май вырос до Br3,101 млрд, или на 2,8%.

Активная рублевая денежная масса - денежный агрегат M1, который включает наличные деньги в обороте и переводные депозиты в национальной валюте (средства на текущих рублевых счетах, вклады до востребования в рублях, иные счета в рублях), - в мае выросла на 3,6% и составила Br8,115 млрд.

Денежный агрегат М2 (денежная масса в национальном определении), который включает агрегат М1 и другие (срочные, условные) депозиты в национальной валюте, на 1 июня сложился на уровне Br15,83 млрд, увеличившись за май на 3%.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в национальной валюте, за май вырос до Br1,242 млрд, или на 7,5%.

Рублевая денежная масса (денежный агрегат М2*), которая, кроме агрегата М1, включает другие (срочные, условные) рублевые депозиты, средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах, на 1 июня составила Br17,072 млрд и выросла за прошлый месяц на 3,3%.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в иностранной валюте, за май снизился до Br2,018 млрд, или на 1,9%.-0-