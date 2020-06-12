Широкая денежная масса в Беларуси за май выросла на 1,2%

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Широкая денежная масса в Беларуси, которая включает наличные деньги в обращении, средства населения и предприятий на счетах в банках, на 1 июня составила Br50,34 млрд, увеличившись по сравнению с показателем на 1 мая на 1,2%, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального банка.

Объем наличных денег в обороте за май увеличился до Br3,96 млрд (на 5,2%).

Переводные депозиты увеличились на 3,2% до Br5,88 млрд. При этом переводные депозиты физлиц выросли на 5,7% и составили на 1 июня Br3,34 млрд, депозиты юрлиц выросли на 0,3% до Br2,54 млрд.

Денежная масса в национальном определении сложилась на уровне Br19,2 млрд, увеличившись за май на 3,7%.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в национальной валюте, за май увеличился до Br1,56 млрд (на 15%).

Рублевая денежная масса на 1 июня составила Br20,74 млрд и увеличилась за прошлый месяц на 4,5%.

Депозиты в иностранной валюте уменьшились на 0,8% до Br28,16 млрд.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в иностранной валюте, за май снизился до Br1,35 млрд (на 3,8%).-0-