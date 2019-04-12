Широкая денежная масса в Беларуси за март выросла на 1,1%

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Широкая денежная масса в Беларуси, которая включает наличные деньги в обращении, средства населения и предприятий на счетах в банках, на 1 апреля составила Br43,861 млрд, увеличившись по сравнению с показателем на 1 марта на 1,1%. Такие данные размещены на сайте Национального банка Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Объем наличных денег в обороте (денежный агрегат M0) за март вырос до Br2,986 млрд, или на 2,1%.

Активная рублевая денежная масса - денежный агрегат M1, который включает наличные деньги в обороте и переводные депозиты в национальной валюте (средства на текущих рублевых счетах, вклады до востребования в рублях, иные счета в рублях), - в марте выросла на 0,3% и составила Br7,913 млрд.

Денежный агрегат М2 (денежная масса в национальном определении), который включает агрегат М1 и другие (срочные, условные) депозиты в национальной валюте, на 1 апреля сложился на уровне Br15,741 млрд, увеличившись за март на 2,4%.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в национальной валюте, за март вырос до Br1,291 млрд, или на 10%.

Рублевая денежная масса (денежный агрегат М2*), которая кроме агрегата М1 включает другие (срочные, условные) рублевые депозиты, средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах, на 1 апреля составила Br17,033 млрд и выросла за прошлый месяц на 3%.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в иностранной валюте, за март вырос до Br2,050 млрд, или на 0,2%.-0-