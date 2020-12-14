Широкая денежная масса в Беларуси за ноябрь снизилась на 0,1%

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Широкая денежная масса в Беларуси, которая включает наличные деньги в обращении, средства населения и предприятий на счетах в банках, на 1 декабря составила Br49,345 млрд, уменьшившись по сравнению с показателем на 1 ноября на 0,1%, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального банка.

Объем наличных денег в обороте за ноябрь снизился до Br4,015 млрд (на 0,2%).

Переводные депозиты выросли на 6,5% до Br5,64 млрд. При этом переводные депозиты физлиц снизились на 3,3% и составили на 1 декабря Br2,64 млрд, депозиты юрлиц выросли на 16,9% до Br2,999 млрд.

Денежная масса в национальном определении сложилась на уровне Br18,383 млрд, увеличившись за ноябрь на 3,5%.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в национальной валюте, за ноябрь вырос до Br1,453 млрд (на 4%).

Рублевая денежная масса увеличилась за прошлый месяц на 3,5% и на 1 декабря составила Br19,837 млрд.

Депозиты в иностранной валюте уменьшились на 2,5% до Br27,939 млрд.-0-