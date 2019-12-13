Широкая денежная масса в Беларуси за ноябрь выросла на 2,8%

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Широкая денежная масса в Беларуси, которая включает наличные деньги в обращении, средства населения и предприятий на счетах в банках, на 1 декабря составила около Br46,344 млрд, увеличившись по сравнению с показателем на 1 ноября на 2,8%, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального банка.
Объем наличных денег в обороте (денежный агрегат M0) за ноябрь вырос до Br3,499 млрд, или на 2,5%.
Активная рублевая денежная масса - денежный агрегат M1, который включает наличные деньги в обороте и переводные депозиты в национальной валюте (средства на текущих рублевых счетах, вклады до востребования в рублях, иные счета в рублях), - в ноябре выросла на 4,3% и составила Br9,168 млрд.
Денежный агрегат М2 (денежная масса в национальном определении), который включает агрегат М1 и другие (срочные, условные) депозиты в национальной валюте, на 1 декабря сложился на уровне Br18,498 млрд, увеличившись за ноябрь на 5,7%.
Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в национальной валюте, за ноябрь снизился до Br1,508 млрд, или на 2,2%.
Рублевая денежная масса (денежный агрегат М2*), которая, кроме агрегата М1, включает другие (срочные, условные) рублевые депозиты, средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах, на 1 декабря составила Br20,007 млрд и выросла за прошлый месяц на 5%.
Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в иностранной валюте, за ноябрь вырос до Br1,684 млрд, или на 2,6%.-0-