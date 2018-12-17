Широкая денежная масса в Беларуси за ноябрь выросла почти на 1%

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Широкая денежная масса в Беларуси, которая включает наличные деньги в обращении, средства населения и предприятий на счетах в банках, на 1 декабря составила Br41,212 млрд, увеличившись по сравнению с показателем на 1 ноября почти на 1%. Такие данные размещены на сайте Национального банка Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Объем наличных денег в обороте (денежный агрегат M0) за ноябрь вырос до Br2,811 млрд, или на 0,6%.

Активная рублевая денежная масса - денежный агрегат M1, который включает наличные деньги в обороте и переводные депозиты в национальной валюте (средства на текущих рублевых счетах, вклады до востребования в рублях, иные счета в рублях), - в ноябре увеличилась на 2,5% и составила Br7,421 млрд.

Денежный агрегат М2 (денежная масса в национальном определении), который включает агрегат М1 и другие (срочные, условные) депозиты в национальной валюте, на 1 декабря сложился на уровне Br14,518 млрд, увеличившись за ноябрь чуть более чем на 3%.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в национальной валюте, за ноябрь вырос до Br838,9 млн, или на 14,8%.

Рублевая денежная масса (денежный агрегат М2*), которая кроме агрегата М1 включает другие (срочные, условные) рублевые депозиты, средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах, на 1 декабря составила Br15,357 млрд и увеличилась за прошлый месяц на 3,7%.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в иностранной валюте, за ноябрь сократился до Br2,135 млрд, или на 0,4%.-0-