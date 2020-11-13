Широкая денежная масса в Беларуси за октябрь снизилась на 2%

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Широкая денежная масса в Беларуси, которая включает наличные деньги в обращении, средства населения и предприятий на счетах в банках, на 1 ноября составила Br49,371 млрд, уменьшившись по сравнению с показателем на 1 октября на 2%, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального банка.

Объем наличных денег в обороте за октябрь вырос до Br4,021 млрд (на 0,3%).

Переводные депозиты снизились на 5,6% до Br5,296 млрд. При этом переводные депозиты физлиц снизились на 0,1% и составили на 1 ноября Br2,731 млрд, депозиты юрлиц сократились на 10,2% до Br2,565 млрд.

Денежная масса в национальном определении сложилась на уровне Br17,766 млрд, уменьшившись за октябрь на 3,6%.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в национальной валюте, за октябрь выросла до Br1,398 млрд (на 0,25%).

Рублевая денежная масса снизилась за прошлый месяц на 3,4% и на 1 ноября составила Br19,165 млрд.

Депозиты в иностранной валюте уменьшились на 1,5% до Br28,657 млрд.-0-