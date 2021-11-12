Широкая денежная масса в Беларуси за октябрь снизилась на 2,7%

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Широкая денежная масса в Беларуси, которая включает наличные деньги в обращении, средства населения и предприятий на счетах в банках, на 1 ноября составила Br49,44 млрд, уменьшившись по сравнению с показателем на 1 октября на 2,7%, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального банка.

Объем наличных денег в обороте за октябрь увеличился до Br4,564 млрд (на 0,9%).

Переводные депозиты уменьшились на 3,3%, до Br6,341 млрд.

Денежная масса в национальном определении сложилась на уровне Br20,863 млрд, уменьшившись за октябрь на 2,8%.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в национальной валюте, за октябрь сократился до Br1,752 млрд (на 6,4%).

Рублевая денежная масса сократилась за прошлый месяц на 3% и на 1 ноября составила Br22,616 млрд.

Депозиты в иностранной валюте уменьшились на 2,4%, составив Br25,465 млрд.-0-