Широкая денежная масса в Беларуси за сентябрь снизилась на 1,8%

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Широкая денежная масса в Беларуси, которая включает наличные деньги в обращении, средства населения и предприятий на счетах в банках, на 1 октября составила Br50,368 млрд, уменьшившись по сравнению с показателем на 1 сентября на 1,8%, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального банка.

Объем наличных денег в обороте за сентябрь снизился до Br4,009 млрд (на 1,8%).

Переводные депозиты выросли на 2,5% до Br5,613 млрд. При этом переводные депозиты физлиц увеличились на 3,4% и составили на 1 октября Br2,757 млрд, депозиты юрлиц выросли на 1,6% до Br2,855 млрд.

Денежная масса в национальном определении сложилась на уровне Br18,436 млрд, увеличившись за сентябрь на 3,3%.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в национальной валюте, за сентябрь снизился до Br1,394 млрд (на 3,1%).

Рублевая денежная масса выросла за прошлый месяц на 2,8% и на 1 октября составила Br19,83 млрд.

Депозиты в иностранной валюте уменьшились на 4,9% до Br29,098 млрд.-0-