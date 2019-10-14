Широкая денежная масса в Беларуси за сентябрь выросла на 1,4%

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Широкая денежная масса в Беларуси, которая включает наличные деньги в обращении, средства населения и предприятий на счетах в банках, на 1 октября составила более Br45,296 млрд, увеличившись по сравнению с показателем на 1 сентября на 1,4%. Такие данные размещены на сайте Национального банка Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Объем наличных денег в обороте (денежный агрегат M0) за сентябрь вырос до Br3,421 млрд, или на 1,2%.

Активная рублевая денежная масса - денежный агрегат M1, который включает наличные деньги в обороте и переводные депозиты в национальной валюте (средства на текущих рублевых счетах, вклады до востребования в рублях, иные счета в рублях), - в сентябре выросла на 4,2% и составила почти Br9,17 млрд.

Денежный агрегат М2 (денежная масса в национальном определении), который включает агрегат М1 и другие (срочные, условные) депозиты в национальной валюте, на 1 октября сложился на уровне Br18,091 млрд, увеличившись за сентябрь на 4,6%.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в национальной валюте, за сентябрь снизился до Br1,380 млрд, или почти на 7%.

Рублевая денежная масса (денежный агрегат М2*), которая, кроме агрегата М1, включает другие (срочные, условные) рублевые депозиты, средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах, на 1 октября составила Br19,471 млрд и выросла за прошлый месяц на 3,7%.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в иностранной валюте, за сентябрь снизился до Br1,651 млрд, или на 1,5%.-0-