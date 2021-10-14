Широкая денежная масса в Беларуси за сентябрь выросла на 2,3%

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Широкая денежная масса в Беларуси, которая включает наличные деньги в обращении, средства населения и предприятий на счетах в банках, на 1 октября составила Br50,803 млрд, увеличившись по сравнению с показателем на 1 сентября на 2,3%, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального банка.

Объем наличных денег в обороте за сентябрь увеличился до Br4,522 млрд (на 0,9%).

Переводные депозиты увеличились на 2,9%, до Br6,555 млрд. При этом переводные депозиты физлиц увеличились почти на 3,2% и составили на 1 октября Br3,080 млрд, депозиты юрлиц увеличились на 2,7%, до Br3,475 млрд.

Денежная масса в национальном определении сложилась на уровне Br21,457 млрд, увеличившись за сентябрь на 3%.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в национальной валюте, за сентябрь увеличился до Br1,871 млрд (на 14,6%).

Рублевая денежная масса выросла за прошлый месяц на 3,9% и на 1 октября составила Br23,328 млрд.

Депозиты в иностранной валюте увеличились на 1,2%, составив Br26,088 млрд.-0-