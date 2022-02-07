Широкий ассортимент продовольствия 80 белорусских производителей представлен в Москве на выставке "Продэкспо"

7 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Свыше 80 предприятий пищевой промышленности Беларуси с самым широким ассортиментом продукции представлены на международной выставке "Продэкспо-2022", которая открылась сегодня в Москве. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе посольства Беларуси в России.

"У белорусских павильонов достаточно многолюдно, что говорит о большом интересе у гостей выставки к нашей продукции", - отметили в дипмиссии.

Сегодня выставку "Продэкспо" посетил посол Беларуси в России Владимир Семашко. Он ознакомился с павильонами белорусских и иностранных производителей.

"Продэкспо" - крупнейшая международная выставка продуктов питания и напитков в России и Восточной Европе. В нынешнем году она проходит с 7 по 11 февраля. На выставке представлено продовольствие со всего мира: от базовых продуктов и напитков на каждый день до изысканных деликатесов, а также органическое, спортивное питание, питание для здорового образа жизни, халяльные, кошерные, экзотические продукты, алкогольные напитки. К "Продэкспо" производители приурочивают запуск новых продуктов, торговых марок, брендов. Ежегодно выставка презентует до 14% новинок. На "Продэкспо" собираются закупщики федеральных и локальных сетей - стратегические заказчики продовольственной отрасли России и стран Евразийского экономического союза, представители ресторанов, баров, кафе.-0-