ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 6 мая 2020
Минск Сплошная облачность +10°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
21:03 В Гродненской облбольнице реабилитации больше половины коек остаются свободными - главврач Регионы
20:44 Более чем у 90 тыс. медиков в мире диагностирован COVID-19 В мире
20:30 Шклов - Окинава: белорусские дома в японской префектуре Экономика
20:09 Олимпийская квалификация к Играм-2022 с участием белорусских хоккеистов перенесена на 2021 год Спорт
19:56 США в этом году планируют направить посла в Беларусь и построить здание диппредставительства Политика
19:36 Белорусский форвард Андрей Костицын перешел в клуб КХЛ "Нефтехимик" из Нижнекамска Спорт
19:32 "Боримед": белорусский рынок обеспечен препаратами для лечения вирусных пневмоний Общество
19:24 Ремонт музыкальной гимназии-колледжа в Минске планируют завершить в первом полугодии Регионы
19:19 ВОЗ вынесла рекомендации для организаторов спортивных мероприятий Спорт
19:00 Праздничный концерт состоится 9 мая на площади Победы Регионы
18:47 Трехлетний проект ПРООН по развитию бизнеса в регионах завершился в Беларуси Экономика
18:25 Провинцию Хубэй в дни майских каникул посетили более 7 млн туристов В мире
18:14 Пожелания за сотни километров - губернатор Гомельской области поздравил ветеранов по телефону Регионы
18:07 Изменения в техрегламент ЕАЭС на парфюмерно-косметическую продукцию вступили в силу Экономика
17:58 Цех по производству поддельного антисептика обнаружили в Минске Происшествия
17:55 На юго-западе Китая нашли крупное местонахождение газа В мире
17:53 Праздники на дому устраивают для ветеранов в Минске Регионы
17:52 На республиканском субботнике заработано более Br9,1 млн - Белстат Общество
17:48 Республиканские соревнования по лову рыбы переносятся Общество
17:48 Землетрясение магнитудой 6,9 произошло у берегов Индонезии В мире
17:45 Не ради галочки: как жильцы минской хрущевки создали памятный цветник в благодарность ветеранам Регионы
17:45 Макей обсудил с главой МИД Литвы ситуацию с распространением коронавируса Политика
17:41 Фото близких и рассказы о них - сотрудники предприятий Госкомимущества вспоминают участников войны Общество
17:32 Иностранца в Минске уже второй раз задержали за незаконную продажу респираторов Происшествия
17:25 Каждая белорусская семья чтит героев, которые подарили нам мирную Беларусь - Крупко Общество
17:19 ЦИК обсудил подготовку избирательных кампаний с Ассоциацией организаторов выборов стран Европы Политика
17:10 КГК выявил нарушения в работе лесхозов Витебской области Регионы
17:09 Кукушки, черные стрижи и береговые ласточки вернулись в Беларусь после зимовки Общество
17:08 Санитарный самолет разбился в Аргентине В мире
17:04 ФОТОФАКТ: Обряд "Юраўскі карагод" провели в Житковичском районе Культура
Все новости
Все новости
Экономика
06 мая 2020, 20:30

Шклов - Окинава: белорусские дома в японской префектуре

В японской префектуре Окинава в эти дни идет монтаж и отделка каркасных домов производства филиала "Домостроение" шкловского Завода газетной бумаги. Это начало создания "Белорусского уголка" в Японии, который призван стать визитной карточкой отечественной деревообрабатывающей промышленности и всей страны в целом, рассказал в интервью корреспонденту БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Японии Руслан Есин.

- Совсем недавно в Токио открылся магазин белорусского льна, который уже стал популярным у жителей и гостей японской столицы. Расскажите, пожалуйста, о других примерах успешного взаимодействия белорусских и японских компаний за пределами Токио.

- Одним из ярких событий в двусторонней торговле стала недавняя поставка в Окинаву комплектов каркасных домов производства филиала "Домостроение" шкловского Завода газетной бумаги. Два года назад посольство Беларуси в Японии во взаимодействии с Могилевским облисполкомом и концерном "Беллесбумпром" организовало визит группы японских бизнесменов на данное предприятие, поспособствовав таким образом успешному запуску нового проекта.

Высокое качество, экологические свойства и конкурентная цена белорусских изделий из дерева, несмотря на расстояние от Шклова до Окинавы, стали ключевыми факторами, позволившими заинтересовать японский бизнес.

- Почему именно Окинава? Ведь это же самая южная часть Японии, известная частыми тайфунами и очень жарким летом.

- В июне 2018 года посольством совместно с Ассоциацией японско-белорусского дружественного диалога была организована рабочая поездка на Окинаву. Состоялось несколько встреч, в том числе с властями города Урума, местные бизнесмены показали площадку для создания будущей рекреационной зоны, где, по их мнению, белорусские дома могли бы хорошо "прижиться".

Именно тогда возникла идея создать на Окинаве "Белорусский уголок", используя наши деревянные дома.

Рад, что руководитель Ассоциации японско-белорусского дружественного диалога и компании ARTEC Corporation Масасиге Тодзаки не просто поддержал, а реализовал этот пилотный проект. В ближайшее время завершится монтаж и отделка доставленных в Японию домов.

- Вы упомянули о "Белорусском уголке". Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.

- Воплощением идеи занимается японский владелец этих домов. Проводится информационная кампания, разрабатываются дизайнерские решения интерьера. Для нас было бы важным, чтобы в итоге у жителей Окинавы была возможность познакомиться с белорусской культурой, увидеть, например, наш рушник и другие изделия народных промыслов, предметы традиционного быта, а также фотоматериалы, отражающие основные этапы развития белорусско-японских отношений в самых разных сферах, в том числе деятельность межпарламентских групп дружбы.

Кроме того, "Белорусский уголок" мог бы стать визитной карточкой нашей деревообрабатывающей промышленности в Японии, местом встреч бизнесменов, членов белорусско-японского бизнес-клуба и деятелей культуры двух стран.

- Как вы думаете, этот проект - единичный пример или у белорусских производителей деревянных домов есть перспективы дальнейшего освоения японского рынка?

- Все когда-то случается в первый раз. Исхожу из того, что любой совместно реализованный проект имеет потенциал получить дальнейшее развитие. В случае с домами начало положено.

У нас в целом достаточно хорошая динамика поставок белорусских изделий из дерева в Японию - общая сумма составляет порядка $1,5 млн, в первом квартале этого года поставки уже превысили $400 тыс. Главное - не сбавлять темп и оставаться в постоянном поиске новых партеров, новых ниш и экспортных решений - не только в Японии, но и в Австралии и Новой Зеландии.

В ноябре этого года в Токио планируется проведение международной выставки Japan Home and Building Show, посвященной строительству, строительным материалам, предметам интерьера и экстерьера. Такой деловой форум - отличный шанс продемонстрировать белорусскую продукцию из дерева бизнесменам из Японии и других стран региона, в том числе на примере Окинавы.

Надеюсь, что наши предприятия совместно с Национальным центром маркетинга и конъюнктуры цен и концерном "Беллесбумпром" воспользуются возможностью закрепиться на перспективном премиальном японском рынке, приняв участие в этой выставке.

Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Новости рубрики Экономика
Фото ПРООН Трехлетний проект ПРООН по развитию бизнеса в регионах завершился в Беларуси
Фото из архива Изменения в техрегламент ЕАЭС на парфюмерно-косметическую продукцию вступили в силу
Фото из архива Видеобрифинг о подготовке к физическому пуску первого энергоблока БелАЭС пройдет 11 мая в БЕЛТА
Фото из архива Fitch подтвердило рейтинг "Белгосстраха" на уровне B со стабильным прогнозом
Фото из архива Доллар и российский рубль на торгах 6 мая подорожали, евро подешевел
Фото из архива Первые биржевые торги ветпрепаратами пройдут 14 мая
Главное
Александр Лукашенко "Очень впечатляет" - Лукашенко оценил разработки белорусских ученых по развитию электротранспорта
В Беларуси выздоровели и выписаны 4388 пациентов с COVID-19
Правительство уточнило правила самоизоляции
Белинвестбанк вошел в список ТОП-20 Most Innovative Banks для МСБ в своем регионе
Топ-новости
ЦИК обсудил подготовку избирательных кампаний с Ассоциацией организаторов выборов стран Европы
Руководители республиканских СМИ возложили цветы в Хатыни
На Белорусскую АЭС доставлено ядерное топливо
"Боримед": белорусский рынок обеспечен препаратами для лечения вирусных пневмоний
Шклов - Окинава: белорусские дома в японской префектуре
Глинская: примерно через месяц Беларусь выйдет на устойчивое снижение заболеваемости COVID-19
ВОЗ вынесла рекомендации для организаторов спортивных мероприятий
Праздничный концерт состоится 9 мая на площади Победы
Трехлетний проект ПРООН по развитию бизнеса в регионах завершился в Беларуси
На республиканском субботнике заработано более Br9,1 млн - Белстат
Банки выделили на помощь медикам в борьбе с коронавирусом более Br2,2 млн
"Парк Челюскинцев": доступные квартиры – в престижном столичном комплексе!
Кочанова примет участие в видеоконференции к 75-летию Великой Победы
ФОТОФАКТ: Плакаты БЕЛТА из серии "Беларусь помнит" демонстрируются в минском метро
Видеобрифинг о подготовке к физическому пуску первого энергоблока БелАЭС пройдет 11 мая в БЕЛТА
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.