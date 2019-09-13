13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школу с изучением китайского языка могут построить в Орше. Такая возможность обсуждалась во время рабочего визита заместителя министра экономики Беларуси Елены Перминовой в Китай, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

Елена Перминова приняла участие во встречах посла Беларуси в Китае Кирилла Рудого с секретарем партийного комитета города Циндао Ван Цинсянем и руководством Народного правительства Циндао. Стороны обсудили возможности создания новых точек роста межрегионального сотрудничества, в частности вопросы дальнейшего наращивания товарооборота между двумя странами, экспорта белорусских товаров, услуг в сфере образования, туристических услуг, возможность открытия прямого авиарейса Минск - Циндао и строительства в Орше школы с изучением китайского языка.

Во время визита замминистра также выступила с докладом на Белорусско-китайском форуме трансграничной электронной торговли в Циндао. Белорусская делегация презентовала там экспортный потенциал предприятий, ознакомилась с основными тенденциями развития трансграничной электронной торговли в Китае, особенностями работы платформ электронной торговли. Во время посещения пилотной бондовой зоны электронной коммерции Циндао белорусская сторона изучила возможности и алгоритмы работы отечественных производителей на китайских площадках электронной торговли.

В Пекине Елена Перминова провела рабочие встречи с заместителем председателя Государственного агентства по международному развитию и сотрудничеству Дэн Боцином - по новым проектам технико-экономической помощи, с директором управления международного сотрудничества при Минкоммерции Ли Сиаобинем - по строительству в Минске национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта.

Кроме того, с Государственным агентством по международному развитию и сотрудничеству Китая подписан меморандум о сотрудничестве для развития индустриального парка "Великий камень".-0-