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01 ноября 2019, 18:07

ШОС заинтересована в развитии торгово-экономического сотрудничества с Беларусью

Сергей Румас и Владимир Норов
Сергей Румас и Владимир Норов

1 ноября, Ташкент /Корр. БЕЛТА/. Шанхайская организация сотрудничества заинтересована в развитии торгово-экономического сотрудничества со странами - наблюдателями организации, в том числе Беларусью, заявил генеральный секретарь ШОС Владимир Норов сегодня на встрече с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Акцент (будет сделан. - Прим. БЕЛТА) на развитии торгово-экономического сотрудничества, использовании потенциала всей шанхайской семьи - то есть и наблюдателей, и партнеров по диалогу, - отметил Владимир Норов. - Могу сказать, что Беларусь - одна из самых активных стран - наблюдателей ШОС, даже в пример новым членам организации это могу сказать. Думаю, что это естественно, поскольку республика обладает большим промышленным и сельскохозяйственным потенциалом, развивает высокие технологии".

Генсек ШОС предложил обменяться мнениями, что секретариат организации может сделать для Беларуси, чтобы она как активный член шанхайской семьи могла вносить еще больший вклад в дальнейшее развитие ШОС.

Владимир Норов отметил, что ШОС с присоединением Индии и Пакистана в качестве стран-членов стала трансконтинентальной организацией, она объединяет почти 44% мирового населения и генерирует около 22,5% мирового ВВП. За 18 лет деятельности организации принято 1,4 тыс. документов. Многие из них касаются сотрудничества в сфере безопасности, что соответствует поставленным при создании организации целям. Торгово-экономического взаимодействия касаются 7% от общего числа документов, и, по словам Владимира Норова, интерес к этому вектору растет.

Кроме того, все большую значимость приобретают трансконтинентальные перевозки, хотя в этой сфере пока подписано всего одно соглашение - о создании благоприятных условий для автомобильных перевозок. "В пример всем Беларусь присоединилась к этому соглашению, хотя и не является членом организации. Именно транзитный потенциал Беларуси позволяет странам - членам ШОС выходить напрямую в Европу", - заметил Владимир Норов.

Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, созданная в 2001 году. Ее государствами-членами являются Индия, Казахстан, КНР, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан. Еще четыре страны имеют статус государства - наблюдателя при ШОС, в их числе Беларусь, которая получила этот статус в 2015 году.-0-

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