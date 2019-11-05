"Штадлер Минск" показал новый электропоезд для столичной подземки

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЗАО "Штадлер Минск" продемонстрировало электропоезд модели М110, изготовленный для Минского метрополитена и уже прошедший испытания и обкатку, передает корреспондент БЕЛТА.

В январе 2017 года руководство ГП "Минский метрополитен" и ЗАО "Штадлер Минск" подписали договор на поставку десяти поездов метро для столицы: 6 четырехвагонных и 4 пятивагонных поездов. В текущем году 6 поездов должны поступить в пользование столичной подземки, остальные 4 будут поставлены в 2020 году в соответствии с графиком. Два состава уже находятся в электродепо, третий перегонят сегодня ночью.

С апреля по сентябрь этого года в инфраструктуре метрополитена проведен комплекс испытаний, который включал тормозные, динамико-прочностные (проверка несущих конструкций, плавности хода), тягово-энергетические и санитарно-гигиенические испытания, испытания на электромагнитную совместимость. Сегодня журналисты смогли оценить в действии новый четырехвагонный электропоезд, став его первыми пассажирами.

Плавный ход, никакой духоты и необходимости напрягать связки, чтобы собеседник услышал. Современные технологии, примененные в новом подвижном составе, обеспечивают надежность, комфорт, снижение уровня шума за счет звукопоглощающих материалов. Кузов вагона представляет собой цельнометаллическую несущую конструкцию из алюминиевых сплавов со сроком службы 50 лет, при этом удобную и легкую в обслуживании. Разработчики гарантируют каждому поезду 560 тыс. км пробега.

В салоне работают системы кондиционирования и видеонаблюдения. А еще приятный бонус - места для подзарядки электронных девайсов.

В основу цветового решения во внешнем оформлении легли цвета герба Минска: синий, белый и красный. Для внутреннего дизайна использовались светлые оттенки, лаконичные формы и цельность пространства. Оно, кстати, довольно вместительное: в ширину вагон доходит до 2,65 м, в высоту - до 3,69 м. Что особенно удобно - сочлененная конструкция с широкими межвагонными проходами. Это и дополнительное пространство для пассажиров, и свобода перемещения по всему поезду.

Подвижной состав формируется по принципу модульности: электропоезд можно собрать из любого количества вагонов от 4 до 8. Длина четырехвагонного поезда составляет 78,65 м, пятивагонного - 97,65 м. Количество мест для сидения в них 168 и 212 соответственно (они расположены продольно с креплением к боковым стенам вагона).

В головных вагонах недалеко от входной двери оборудована зона для перевозки лиц с ограниченными возможностями, а также предусмотрены дополнительные откидные сиденья.

Машинист из кабины может следить за пространством вдоль всего состава благодаря установленным на кузове головного вагона цифровым видеокамерам.

Одно из существенных новшеств - система автоведения. Это и дополнительный контроль, безопасность движения, и снижение расхода электроэнергии, и соблюдение графика движения поездов.

Завод "Штадлер Минск" был официально открыт 20 ноября 2014 года. Предприятие входит в состав швейцарской компании "Штадлер Рейл Групп", которая уже более 75 лет является одним из ведущих европейских производителей железнодорожного подвижного состава. "Штадлер Рейл Групп" имеет также филиалы в Австрии, Австралии, Алжире, Великобритании, Швейцарии, Германии, Нидерландах, Венгрии, Польше, Чехии, Италии и США.

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Фото Максима Гучека

Новые поезда могут начать перевозку пассажиров на второй линии минского метро в I квартале 2020 года "Действующие поезда Минского метрополитена имеют срок службы 31 год, они уже заметно износились. Поэтому Мингорисполком поддержал нас в замене поездов на первой и второй линиях", - рассказал директор ГП "Минский метрополитен" Владимир Сотников.