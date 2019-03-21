"Штадлер" окажет содействие Беларуси в продаже на рынки Западной Европы грузовых вагонов отечественного производства

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа компаний "Штадлер" окажет Беларуси содействие в продвижении на рынки Западной Европы грузовых вагонов, произведенных на Осиповичском заводе транспортного машиностроения. Об этом сообщил журналистам председатель административного совета, владелец компании "Штадлер Рейл Групп" Петер Шпулер, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас был разговор с руководителем Белорусской железной дороги Владимиром Морозовым. Речь шла о том, что в Осиповичах существует производство грузовых вагонов. Нам поступило предложение посодействовать продаже, сбыту данной продукции на рынках Западной Европы", - рассказал Петер Шпулер.

По его словам, в настоящее время компания "как раз занимается проработкой этого вопроса". "Пока все выглядит неплохо. Надеюсь, мы сможем здесь выстроить сотрудничество", - отметил бизнесмен.

По его мнению, Беларусь является крайне привлекательной страной для иностранных инвесторов. "Я много путешествую по всему миру, вижу очень много людей и всегда рекламирую Беларусь в качестве производственной площадки", - заверил Петер Шпулер. Во время нынешнего визита в нашу страну он пригласил сюда и своего коллегу бизнесмена из Бельгии Люка Така. "Совместно с ним мы являемся владельцами самого большого предприятия по производству текстильных станков в мире. Сейчас он приехал по моему приглашению и восхищен вашей страной", - добавил бизнесмен. По его информации, сейчас бельгийский инвестор обсуждает с белорусской стороной совместный проект. Правда, он не будет связан с текстильным оборудованием, а касается сферы производства и продажи удобрений.

Швейцарская компания "Штадлер Рейл Групп" уже более 75 лет является одним из ведущих европейских производителей железнодорожного подвижного состава. В состав группы "Штадлер Рейл" входят филиалы, расположенные в Австрии, Австралии, Алжире, Беларуси, Великобритании, Швейцарии, Германии, Нидерландах, Венгрии, Польше, Чехии, Италии и США.-0-