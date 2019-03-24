"Штадлер" в Беларуси может выпускать поезда для метро других стран СНГ

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЗАО "Штадлер Минск" может создавать поезда для метро других стран СНГ. Об этом в эфире телеканала ОНТ заявил директор Филипп Бруннер, сообщает БЕЛТА.

"Те поезда, что мы разработали специально для Минского метрополитена, можем продавать всем странам СНГ, у которых есть метро. Конечно, есть специфика минского метро: дизайн, количество сидячих мест, кондиционеры, вентиляция, мощность. Однако базовую модель мы рассматриваем для экспорта", - отметил Филипп Бруннер.

Кроме того, "Штадлер" планирует создать в Беларуси производство преобразователей. "Потенциал такой огромный, что мы решили строить отдельный завод. В будущем, я надеюсь, сможем поставить на трамваи и поезда наши белорусские преобразователи", - сказал он.

В целом, подчеркнул Филипп Бруннер, в Беларуси создана комфортная бизнес-среда. "Это движение в хорошем направлении, и мы это чувствуем. Еще есть потенциал для повышения уровня, но уже сейчас нам удобно здесь работать. Каждый год появляются новые инициативы, которые облегают нашу работу. Так, в этом году мы ожидаем продвижения по валютному контролю", - заключил он.-0-