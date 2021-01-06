Штрафы за нерегистрацию внебиржевых сделок в 2020 году превысили Br8 тыс. - МАРТ

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Штрафы за нерегистрацию внебиржевых сделок в 2020 году превысили Br8 тыс., сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

"За непредставление юрлицом или индивидуальным предпринимателем товарной бирже сведений о внебиржевой сделке для ее регистрации 80 должностным лицам суд вынес постановления о наложении административного взыскания в виде штрафа на общую сумму Br8086,5", - рассказали в пресс-службе. При этом 38 сотрудникам выданы предупреждения.

МАРТ обращает внимание субъектов хозяйствования: представлять товарной бирже сведения о внебиржевой сделке надо не позднее трех рабочих дней со дня ее заключения.

Непредставление сведений о внебиржевой сделке с биржевым товаром для ее регистрации либо представление неполных или заведомо недостоверных сведений наказывается предупреждением или штрафом от 3 до 10 базовых величин (1 БВ - Br29). В случае повторного нарушения в течение года штраф составляет до 30 базовых величин.-0-