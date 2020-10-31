Штрафы за нерегистрацию внебиржевых сделок в январе-сентябре превысили Br6,6 тыс. - МАРТ

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Штрафы за нерегистрацию внебиржевых сделок в январе - сентябре превысили Br6,6 тыс., сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

"За непредставление юрлицом или индивидуальным предпринимателем товарной бирже сведений о внебиржевой сделке для ее регистрации 67 должностным лицам судом вынесены постановления о взыскании в виде штрафа на общую сумму Br6 629,5", - сообщили в пресс-службе. При этом 34 сотрудникам выданы предупреждения.

МАРТ обращает внимание субъектов хозяйствования: представлять товарной бирже сведения о внебиржевой сделке надо не позднее трех рабочих дней со дня ее заключения.

Непредставление сведений о внебиржевой сделке с биржевым товаром для регистрации этой сделки либо представление неполных сведений наказывается предупреждением или штрафом от 3 до 10 базовых величин (1 БВ - Br27). В случае повторного в течение года нарушения штраф составляет до 30 базовых величин.-0-