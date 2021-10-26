Шульган отметил важность цифровых инициатив для развития государств ЕАЭС

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр связи и информатизации Константин Шульган принял участие в первой медиаколлегии министров цифрового развития ЕАЭС "Цифровое пространство ЕАЭС: вызовы и достижения", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ведомства.

Выступая перед участниками мероприятия, министр обозначил важность цифровых инициатив для развития государств и более предметно остановился на вопросе формирования технологий умных городов, выступающих на современном этапе драйвером роста территориального потенциала.

Также в работе медиаколлегии приняли участие заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максим Паршин, министр высокотехнологической промышленности республики Армения Ваагн Хачатрян, директор Фонда цифровых инициатив Евразийского банка развития Александр Петров и другие.

В рамках мероприятия участники обсудили вызовы и достижения цифровой экономики стран-партнеров на Евразийском пространстве, направления взаимовыгодного сотрудничества через цифровое сообщество, вопросы формирования цифровой среды и цифровизации в странах ЕАЭС, поддержки национальной IT-отрасли, а также привлечения инвестиций в развитие цифровых проектов в ключевых отраслях экономики и социальной сферы.

Как отметили в Минсвязи, значительное внимание было уделено вопросам информационной безопасности в процессе цифровой трансформации экономик и формирования общего цифрового пространства.-0-