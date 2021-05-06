Шульган: волоконно-оптическая сеть "Белтелекома" признана лучшей в Европе

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волоконно-оптическая сеть "Белтелекома" признана лучшей в Европе. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции "Перспективы цифрового развития страны на 2021-2025 годы" министр связи и информатизации Константин Шульган, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2020 году за повышение уровня качества услуг почтовой связи РУП "Белпочта" удостоена сертификата Всемирного почтового союза (уровня А - золотой сертификат) в области управления качеством международной почтовой службы. Также приятно отметить, что волоконно-оптическая сеть, которая создана "Белтелекомом", первая в Европе. В прошлом году мы занимали второе место, в этом году она признана лучшей в Европе", - сказал Константин Шульган.

По его словам, по индексу готовности к электронному правительству Беларусь занимает 40-е место среди 193 стран мира. "Мы сохраняем за собой позиции страны с высоким уровнем значения этого индекса, - подчеркнул министр. - По индексу развития информационно-коммуникационных технологий - 32-е место из 176 государств. При этом среди стран СНГ мы занимаем лидирующую позицию, опережая в том числе Российскую Федерацию (45-я позиция) и Казахстан (52-я)".

Также Константин Шульган отметил: в Беларуси более 11 млн абонентов мобильной связи, из которых почти 5 млн активно пользуются услугой связи четвертого поколения.-0-