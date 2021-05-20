Шумилин: белорусская наука готова к вызовам мировой экономики

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская наука готова к вызовам глобальной мировой экономики и способна обеспечить разработку конкурентных на мировом рынке наукоемких товаров и услуг. Об этом заявил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин сегодня на открытии XIV Международной научно-практической конференции "Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

По его словам, в Беларуси идет непрерывный процесс по совершенствованию научно-технической и инновационной сфер, в том числе с использованием передового международного опыта развития науки и технологий. "Правительством поставлена задача реализовать инновационные проекты по созданию высокотехнологичных производств на основе разработок белорусских ученых в регионах нашей страны с учетом их конкурентных преимуществ. И здесь, несомненно, ведущую роль должны сыграть ученые, - подчеркнул Александр Шумилин. - В текущем году необходимо решить ряд важных задач, в том числе обеспечить эффективный старт госпрограммы инновационного развития и научно-технических программ, а также выход на новые рынки экспорта белорусской наукоемкой и высокотехнологичной продукции".

Он также отметил, что ежегодно в Беларуси разрабатываются десятки видов инновационной продукции, которая имеет большой потенциал для коммерциализации как внутри страны, так и за рубежом. Например, ОАО "Планар" разработало оборудование для формирования топологических структур на фотошаблонах, не имеющее аналогов в мире и уже поставляемое на рынки Германии, Израиля, Республики Корея и Китая. "Белкоммунмаш" освоил производство электробусов: изготовлено и реализовано более 80 единиц, в том числе на экспорт в Россию. В белорусских клиниках внедрен метод хирургического лечения аневризмы грудной части аорты с применением экзопротеза из биологического материала. Данная разработка уменьшает операционную травму, длительность лечения пациентов и количество послеоперационных осложнений. Стоимость лечения уменьшается на 20%. В Беларуси снижение затрат на лечение на начальной стадии внедрения метода уже составило более $400 тыс.

Высокотехнологичное оборудование для проверки подлинности документов, денежных знаков и ценных бумаг белорусской компании "Регула" используется пограничными службами, правоохранительными органами и банками из более чем 80 стран, включая США, Великобританию, Германию, Израиль. Уникальное досмотровое рентгеновское и медицинское оборудование, настольные аналитические приборы и оборудование неразрушающего контроля, разработанные и производимые белорусским УП "АДАНИ", поставляются на рынки 70 стран, включая США, Республику Корея, Японию и государства Европейского союза. Предприятие разработало и поставляет в клиники Беларуси рентгеновский компьютерный томограф, который на 30% дешевле импортных аналогов.-0-