Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 20 мая 2021
Минск Сплошная облачность +10°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:52 В Беларуси на следующей неделе сохранится дождливая погода Общество
11:51 В закон "О животном мире" Беларуси планируется внести поправки Общество
11:47 Республиканский "Последний звонок" пройдет 27-28 мая в Бобруйске Регионы
11:42 Шумилин: белорусская наука готова к вызовам мировой экономики Экономика
11:42 МВД призывает граждан соблюдать меры безопасности при посещении лесов Общество
11:39 БМЗ в январе-апреле нарастил экспорт продукции на 23% Экономика
11:38 Выпускные вечера в школах Беларуси пройдут 10 июня Общество
11:34 Прокуратура Витебской области рассказала подробности ЧП с водой в Бешенковичах Регионы
11:34 В Греции горит лесной массив недалеко от Афин В мире
11:32 В Беларуси налажена система подготовки высококвалифицированных кадров для атомной отрасли - Старовойтова Экономика
11:30 ВС ужесточил наказание насильнику и убийце несовершеннолетней в Новополоцке Происшествия
11:13 Двое пострадавших при стрельбе в Казани детей остаются в тяжелом состоянии В мире
11:03 МВД: собираясь на работу за границу, не станьте жертвой мошенников Общество
10:45 "Весна в Гомеле" позволяет раскрыть потенциал предприятий и территорий - Соловей Регионы
10:39 Лукашенко - руководству Минска: должны опережать запросы населения или оперативно реагировать Президент
10:37 "Это действительно совершившие подвиг люди" - Лукашенко о погибших в Барановичах летчиках Президент
10:31 В ряды пионерской организации Витебской области вступят более 7,2 тыс. школьников Регионы
10:29 Резиденты СЭЗ "Витебск" нарастили экспорт почти на 30% за первый квартал Экономика
10:28 На Западной Двине в Верхнедвинске спасли двух тонувших человек Происшествия
10:20 В Борисове школьник хотел купить отцу водительские права, но лишился Br1,15 тыс. Происшествия
10:18 Яровой сев в Беларуси проведен более чем на 90% площадей Экономика
10:17 Физический пуск второго энергоблока БелАЭС планируется осенью Экономика
10:16 Объездной мост через реку Рова построят в течение двух недель Регионы
10:15 Более 20 стран присоединились к выставке "Весна в Гомеле" Регионы
10:04 Астрахань накрыла песчаная буря: жители публикуют впечатляющие кадры в сети Калейдоскоп
09:57 ФОТОФАКТ: Романтическое "сердцевидное шоссе" на востоке Китая Калейдоскоп
09:55 Китайский зонд "Тяньвэнь-1" прислал фотографии и видеоролики с Марса Технологии
09:51 "Белавиа" подготовила Boeing 737-8 к пассажирским рейсам Общество
09:50 Около 300 заявок подано на Китайско-белорусский молодежный конкурс инновационных проектов Общество
09:41 МАРТ предложил обсудить изменения в реализации пиломатериалов на внутреннем рынке Экономика
Все новости
Все новости
Экономика
20 мая 2021, 11:42

Шумилин: белорусская наука готова к вызовам мировой экономики

Александр Шумилин. Фото из архива
Александр Шумилин. Фото из архива

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская наука готова к вызовам глобальной мировой экономики и способна обеспечить разработку конкурентных на мировом рынке наукоемких товаров и услуг. Об этом заявил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин сегодня на открытии XIV Международной научно-практической конференции "Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

По его словам, в Беларуси идет непрерывный процесс по совершенствованию научно-технической и инновационной сфер, в том числе с использованием передового международного опыта развития науки и технологий. "Правительством поставлена задача реализовать инновационные проекты по созданию высокотехнологичных производств на основе разработок белорусских ученых в регионах нашей страны с учетом их конкурентных преимуществ. И здесь, несомненно, ведущую роль должны сыграть ученые, - подчеркнул Александр Шумилин. - В текущем году необходимо решить ряд важных задач, в том числе обеспечить эффективный старт госпрограммы инновационного развития и научно-технических программ, а также выход на новые рынки экспорта белорусской наукоемкой и высокотехнологичной продукции".

Он также отметил, что ежегодно в Беларуси разрабатываются десятки видов инновационной продукции, которая имеет большой потенциал для коммерциализации как внутри страны, так и за рубежом. Например, ОАО "Планар" разработало оборудование для формирования топологических структур на фотошаблонах, не имеющее аналогов в мире и уже поставляемое на рынки Германии, Израиля, Республики Корея и Китая. "Белкоммунмаш" освоил производство электробусов: изготовлено и реализовано более 80 единиц, в том числе на экспорт в Россию. В белорусских клиниках внедрен метод хирургического лечения аневризмы грудной части аорты с применением экзопротеза из биологического материала. Данная разработка уменьшает операционную травму, длительность лечения пациентов и количество послеоперационных осложнений. Стоимость лечения уменьшается на 20%. В Беларуси снижение затрат на лечение на начальной стадии внедрения метода уже составило более $400 тыс.

Высокотехнологичное оборудование для проверки подлинности документов, денежных знаков и ценных бумаг белорусской компании "Регула" используется пограничными службами, правоохранительными органами и банками из более чем 80 стран, включая США, Великобританию, Германию, Израиль. Уникальное досмотровое рентгеновское и медицинское оборудование, настольные аналитические приборы и оборудование неразрушающего контроля, разработанные и производимые белорусским УП "АДАНИ", поставляются на рынки 70 стран, включая США, Республику Корея, Японию и государства Европейского союза. Предприятие разработало и поставляет в клиники Беларуси рентгеновский компьютерный томограф, который на 30% дешевле импортных аналогов.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
ГКНТ конференция наука
Новости рубрики Экономика
Фото предприятия БМЗ в январе-апреле нарастил экспорт продукции на 23%
Ирина Старовойтова В Беларуси налажена система подготовки высококвалифицированных кадров для атомной отрасли - Старовойтова
Фото из архива Резиденты СЭЗ "Витебск" нарастили экспорт почти на 30% за первый квартал
Фото из архива Яровой сев в Беларуси проведен более чем на 90% площадей
Виктор Каранкевич Физический пуск второго энергоблока БелАЭС планируется осенью
Фото из архива МАРТ предложил обсудить изменения в реализации пиломатериалов на внутреннем рынке
Главное
Во время совещания Лукашенко - руководству Минска: должны опережать запросы населения или оперативно реагировать
"Это действительно совершившие подвиг люди" - Лукашенко о погибших в Барановичах летчиках
Яровой сев в Беларуси проведен более чем на 90% площадей
Машино-место в подарок в Minsk World! Акция для покупателей квартир в готовом доме "Волна"!
Топ-новости
Никитина: в этой пятилетке делаем ставку на инновации и развитие регионов
Выпускные вечера в школах Беларуси пройдут 10 июня
Панихида по погибшим летчикам пройдет сегодня в Барановичах
В Беларуси налажена система подготовки высококвалифицированных кадров для атомной отрасли - Старовойтова
БМЗ в январе-апреле нарастил экспорт продукции на 23%
Более 20 стран присоединились к выставке "Весна в Гомеле"
МВД: собираясь на работу за границу, не станьте жертвой мошенников
Прокуратура Витебской области рассказала подробности ЧП с водой в Бешенковичах
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 20 мая из-за сильных дождей
Объездной мост через реку Рова построят в течение двух недель
БЕЛАЗ представил перспективные направления развития завода на конференции в Казани
Около 300 заявок подано на Китайско-белорусский молодежный конкурс инновационных проектов
Таблички с именами героев ВОВ разместят на городских остановках Гомеля
Православные верующие празднуют явление Жировичской иконы Божией Матери
"Белавиа" подготовила Boeing 737-8 к пассажирским рейсам
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.