Шумилин: цифровизация АПК является перспективным направлением для Беларуси

9 декабря, Горки /Корр. БЕЛТА/. Благодаря быстрому развитию и внедрению мобильных вычислительных средств, высокоскоростного интернета и спутниковой связи цифровые технологии в сельском хозяйстве (AgTech) получили широкое применение в мире и весьма перспективны для внедрения в Беларуси. Об этом заявил сегодня на совещании в Белорусской государственной сельскохозяйственной академии председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Александра Шумилина, на основе интеграции технологий точного земледелия и инноваций достигается оптимизация сельскохозяйственных производственных процессов: обработка почвы, посев, внесение удобрений и защита растений с учетом дифференцированных почвенно-климатических условий, мелкомасштабной неоднородности и других различных параметров в пределах отдельного поля. "Развивая точное земледелие и его элементы, можно реализовать на более высоком уровне концепцию адаптивно-ландшафтного земледелия и планирования урожайности", - подчеркнул он.

По мнению мировых аналитиков, при помощи точного земледелия можно повысить урожайность до 70% на уже имеющихся сельхозугодиях, снизить затраты на гектар на 15-20%, сократить количество персонала в 2-3 раза. Лидерами по внедрению новейших технологий в аграрном секторе являются Израиль, США и Япония. В настоящее время в мире образовался отдельный сегмент - цифровые технологии в сельском хозяйстве, который по темпам роста инвестиций последние несколько лет обгоняет финансовый сектор.

"Беларусь имеет свой высокий потенциал по разработке технологий точного земледелия, которыми в разной степени занимаются сотрудники горецкой академии, ученые Национальной академии наук, инженеры и сотрудники специализированных организаций, резиденты технопарков. Наша задача объединить эти компетенции и наполнить комплексный проект будущего "Точное земледелие" конкретными мероприятиями", - сказал Александр Шумилин. Используя современные технологии, Беларусь может не только нарастить экспорт продовольствия до $7 млрд, но и стать значимым экспортером в сфере AgTech.

Проект Концепции реализации системы точного земледелия (для реализации проекта "Точное земледелие") подготовлен Министерством сельского хозяйства и продовольствия и рассматривается на совещании, которое проходит под руководством заместителя премьер-министра Александра Субботина на базе Белорусской государственной сельскохозяйственной академии в Горках. В нем участвуют представители Минсельхозпрода, ГКНТ, НАН, Минсвязи, Минпрома, Госкомимущества, ГВПК, парламента, Могилевского облисполкома и других организаций. -0-

Фото Олега Фойницкого