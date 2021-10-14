Шувалов: ВЭБ.РФ будет оказывать всестороннюю поддержку Банку БелВЭБ

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВЭБ.РФ будет оказывать всестороннюю поддержку Банку БелВЭБ. Об этом заявил сегодня журналистам председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, передает корреспондент БЕЛТА.

"За предыдущие три года Банк БелВЭБ прошел огромный путь. По сути, закончена трансформация, которая позволяет сегодня принять новую стратегию до 2024 года. До ноября необходимо провести внутрикорпоративную процедуру, чтобы утвердить эту стратегию", - сказал Игорь Шувалов.

По его словам, обсуждалось, каким образом ВЭБ.РФ как владелец акций может обеспечить дополнительным ресурсом Банк БелВЭБ. "Мы считаем, что БелВЭБ сможет на рынке предоставлять свои услуги всем организациям ВЭБ.РФ. Надеемся, что в ближайшие три года эти компетенции будут востребованы не только на территории Беларуси и России, но и на других рынках, в том числе в странах ЕАЭС и ЕС. Есть некоторые политические ограничения, но жизнь идет вперед. БелВЭБ должен быть профессионально готов к этой работе, в том числе на европейском рынке. Мы договорились, что по части экспортных сделок, поддерживающих движение наших товаров на территорию третьих стран, мы будем предоставлять и возможности нашего баланса, и наш инструментарий", - подчеркнул председатель ВЭБ.РФ.

"ВЭБ.РФ как обладатель 100% акций Банка БелВЭБ будет поддерживать организацию в Беларуси всеми возможными способами. Беларусь - дружественная страна, мы хорошо понимаем, как можем поддерживать проекты по высокотехнологичным и традиционным отраслям. Большое будущее видим в экспорте на территорию других государств", - резюмировал Игорь Шувалов.-0-