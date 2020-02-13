13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Швейцария хочет удвоить объем товарооборота с Беларусью. Об этом заявил сегодня журналистам глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы видим большой потенциал для дальнейшего развития. Наша цель - удвоить объем товарооборота, - сказал Иньяцио Кассис.

Он отметил, что Швейцария входит в число важнейших инвесторов в белорусскую экономику. "Для инвестиций прежде всего нужны подходящие рамочные условия. Во время наших контактов с белорусской стороной и политического диалога мы будем максимально ясно и точно пытаться очертить эти рамочные условия, которые необходимы с нашей точки зрения", - добавил глава департамента.

Глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей в свою очередь подчеркнул, что визит Иньяцио Кассиса в Минск и открытие посольства Швейцарии в Беларуси убедительно свидетельствуют о позитивной динамике в отношениях между двумя странами и взаимной заинтересованности в дальнейшем сотрудничестве. Во время переговоров в Минске дипломаты обсудили развитие политического диалога, вопросы взаимной торговли и привлечения инвестиций, взаимодействие в гуманитарной и спортивной сферах. Стороны договорились провести в этом году очередное заседание комитета по торговле и экономическому сотрудничеству.

За 2019 год товарооборот Беларуси и Швейцарии составил $258,2 млн, что более чем на 38% превышает уровень 2018-го. Беларусь поставляла в Швейцарию в основном специфические товары, кузова для автомобилей, изделия из камня или других минеральных веществ, овощи. Импортировались электрические трансформаторы, части подвижного состава, лекарственные средства и медицинское оборудование, изделия из недрагоценных металлов. Значительную долю импорта составляет оборудование для модернизации белорусской промышленности.

Швейцария входит в десятку стран - ключевых потребителей белорусских услуг, в основном транспортных, компьютерных, телекоммуникационных и информационных. Примечательно, что оборот услуг с этой страной превышает товарооборот. С января по ноябрь 2019 года экспорт услуг в Швейцарию увеличился на 30,5% и составил $180 млн.

Эта страна также входит в число пяти крупнейших инвесторов в Беларусь по показателю прямых иностранных инвестиций на чистой основе ($41 млн за январь - сентябрь 2019 года). В Беларуси зарегистрированы 103 организации со швейцарскими инвестициями, в том числе 37 совместных и 66 иностранных, а также 39 представительств.-0-