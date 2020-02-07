Швейцарская фармацевтическая компания заинтересована в инвестиционном сотрудничестве с Беларусью

Директор компании F.Hoffman-La Roche по региону CEETRIS Адриано Треве во время встречи

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фармацевтическая компания F. Hoffmann-La Roche Ltd. (Швейцария) заинтересована в инвестиционном сотрудничестве с Беларусью. Об этом шла речь на встрече заместителя премьер-министра Беларуси Игоря Петришенко с директором компании по региону CEETRIS (Центральная и Восточная Европа, Турция, Россия и Индийский субконтинент) Адриано Треве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Во время встречи

Стороны обсудили возможные направления взаимного сотрудничества, а также перспективы реализации совместных проектов в сфере фармацевтики. Как отметил Игорь Петришенко, в развитии отечественной фармацевтической промышленности правительство придает особую значимость возможности сотрудничества с ведущими зарубежными инновационными фармацевтическими компаниями. Он поблагодарил Адриано Треве за проявленный интерес к инвестиционному сотрудничеству с Беларусью и выразил надежду на дальнейшее активное взаимодействие по внедрению опыта европейской компании в национальную систему здравоохранения.

Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко (в центре) во время встречи

Адриано Треве в свою очередь выразил признательность белорусской стороне за возможность встречи на таком уровне и подтвердил готовность швейцарского инвестора пошагово выстраивать перспективные долгосрочные отношения в организации производства лекарственных препаратов.-0-

Директор компании F.Hoffman-La Roche по региону CEETRIS Адриано Треве

Фото Андрея Покумейко