Швейцарская компания изучает возможность осуществлять в Беларуси отдельные этапы производства лекарств

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фармацевтическая компания F. Hoffmann-La Roche Ltd. (Швейцария) изучит возможность размещения отдельных этапов производства своих лекарств в Беларуси. Это предусмотрено меморандумом о стратегическом партнерстве, который был подписан накануне с Министерством здравоохранения Беларуси, сообщил сегодня журналистам директор компании по региону CEETRIS (Центральная и Восточная Европа, Турция, Россия и Индийский субконтинент) Адриано Треве по итогам встречи в Национальном агентстве инвестиций и приватизации, передает корреспондент БЕЛТА.

Адриано Треве. Фото Национального агентства инвестиций и приватизации

По словам Адриано Треве, на подготовку к подписанию данного документа ушло около года. Компания постаралась сформулировать в нем именно те предложения, которые будут интересны и правительству Беларуси, и Минздраву. В меморандуме обозначены ключевые направления, для проработки каждого из них будут созданы рабочие группы с участием представителей всех заинтересованных ведомств и структур.

"Среди разделов меморандума, в частности, развитие государственно-частного партнерства в формате проработки соглашений о разделении рисков, стоимости (т.е. передовых европейских технологий по управлению бюджетом здравоохранения). Еще одно направление - это изучение возможности локализации некоторых этапов производства по спектру нашей лекарственной продукции на территории страны, - отметил директор компании. - Это отвечает как интересам правительства Беларуси в сфере здравоохранения, так и интересам Roche в обеспечении максимального доступа пациентов к инновационным эффективным лекарственным средствам".

В числе приоритетов сотрудничества стороны также выделили цифровую медицину. Швейцарская компания готова передавать Минздраву свой опыт в развитии цифровизации здравоохранения.

"Еще одно направление меморандума предусматривает ранний доступ пациентов к инновационным лекарственным средствам на этапе клинических исследований с использованием программ по так называемому доступу из соображений сострадания", - сказал Адриано Треве. "К слову, уже вчера мы подписали первое в стране соглашение о разделении рисков по одному из препаратов, предназначенному для лечения онкобольных", - добавил он.

Как отмечается, речь идет о стратегическом сотрудничестве компании с Беларусью, т.е. о перспективах на ближайшие лет десять. Исполняющий обязанности директора НАИП Денис Мелешкин в беседе с журналистами отметил заинтересованность белорусской стороны в развитии данного взаимодействия. "Roche - это очень крупная компания, объем инвестиционных вложений которой за 2018 год сопоставим с ВВП нашей республики, - обратил внимание он. - Мы видим в ней стратегического инвестора с новыми технологиями. Мы очень заинтересованы в том, чтобы эта компания инвестировала в Беларусь. Со своей стороны мы окажем ей содействие в заключении инвестиционного договора и продвижении бизнеса".-0-