Экономика Швейцарская компания изучает возможности создания инвестфонда в Беларуси Во время встречи. Фото НАИП 21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Швейцарская компания Belstockcapital Holding Limited изучает юридические аспекты создания инвестиционного фонда в Беларуси. Об этом заявили представители иностранной фирмы на встрече в Национальном агентстве инвестиций и приватизации 20 августа, сообщили БЕЛТА в НАИП. На встрече директор и партнеры швейцарской компании заявили о старте проекта по изучению белорусского рынка и особенностей законодательства при создании инвестиционного фонда. Планируется, что фонд будет ориентирован на финансирование белорусских инвестпроектов, в первую очередь в строительстве, сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Руководство Belstockcapital Holding Limited также интересовали проекты приватизации и ГЧП. НАИП представил инвестиционный климат Беларуси и наиболее перспективные для реализации проекты в интересующих иностранную фирму сферах. "Пока швейцарская компания только начала изучать возможности белорусского рынка, заявлять о конкретных планах создания инвестиционного фонда преждевременно. По итогам проведенной встречи НАИП продолжит оказывать компетентную поддержку иностранной организации в вопросах инвестирования в белорусские проекты", - добавили в НАИП.-0-

