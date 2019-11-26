Швейцарский бизнес заинтересован в совместных проектах с Беларусью в IT-сфере, банковском секторе и фармацевтике

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Швейцарский бизнес заинтересован в реализации совместных проектов и сотрудничестве с Беларусью в таких сферах, как логистика, IT, фармацевтика, банковский сектор, сообщил журналистам перед началом пленарного заседания Белорусско-швейцарского делового совета председатель БелТПП, сопредседатель делового совета с белорусской стороны Владимир Улахович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Площадка совета делового сотрудничества приносит конкретные результаты, - отметил Владимир Улахович. - В текущем году двусторонний товарооборот по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличился почти на 40%".

В Минск на заседание приехали представители 30 предприятий Швейцарии. От Беларуси на участие в мероприятии зарегистрировались около 90 организаций.

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