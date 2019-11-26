Швейцарскому бизнесу интересны разработки резидентов ПВТ в сфере искусственного интеллекта

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Швейцарских бизнесменов заинтересовали наработки резидентов Парка высоких технологий в сфере искусственного интеллекта для медицины, сельского хозяйства, транспорта и промышленности, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ПВТ по итогам визита в парк участников заседания Белорусско-швейцарского делового совета.

Во время посещения ПВТ

В состав швейцарской делегации вошло немало компаний, которые работают в высокотехнологичных отраслях и закупают множество компонентов для высокотехнологичной продукции. Вопросы гостей касались условий деятельности компаний с иностранными инвестициями в ПВТ.

Как отметил начальник отдела общественной информации и международного сотрудничества администрации ПВТ Кирилл Залесский, впечатляющий рост, который демонстрирует Парк высоких технологий за последние два года, привлекает все большее внимание крупного бизнеса Западной Европы. "Швейцария - одна из тех стран, которые наиболее активно интересуются сотрудничеством в сфере IT", - подчеркнул Кирилл Залесский.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Швейцарии в Беларуси Клод Альтерматт

Веским аргументом для швейцарской делегации в пользу сотрудничества с Парком высоких технологий являются уникальные условия, созданные в ПВТ.

Повышенный интерес к белорусскому IT-сектору в скором времени может привести к конкретным результатам. В этом убежден почетный консул Беларуси в Лозанне Андрей Нажескин: "Знаю, что идут усиленные контакты между белорусскими компаниями и швейцарскими инвесторами. И в ближайшем будущем будет реализовано достаточно много проектов в сфере высоких технологий именно благодаря ПВТ. Надеемся, в первой половине 2020 года уже будут какие-то конкретные инвестиции".

Председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович

Сегодня резидентами Парка высоких технологий являются 684 компании, в которых работают более 55 тыс. человек. Только с начала текущего года в парк пришло 247 новых компаний.-0-

Фото Рамиля Насибулина