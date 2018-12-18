Sinotrans открыла евразийскую штаб-квартиру в "Великом камне"

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" открылась штаб-квартира Sinotrans в Евразийском регионе. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе индустриального парка.

Мероприятие прошло при участии представителей руководства посольства КНР в Беларуси, китайских и белорусских компаний, а также АО "Литовские железные дороги".

Как было отмечено, на Шелковом пути создается логистическая платформа мирового класса, целью которой будет осуществление железнодорожных, морских и авиаперевозок. "В частности, было заявлено о необходимости налаживать железнодорожное сообщение с "Великим Камнем" и развивать сотрудничество с железными дорогами России, Казахстана, Литвы и других стран", - добавили в пресс-службе.

Sinotrans является одним из крупнейших поставщиков логистических услуг в Китае. Занимается доставкой грузов по морю, экспедированием грузов, оказывает складские услуги, а также услуги экспресс-перевозки.-0-