Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая заинтересован использовать логистические возможности Беларуси

29 апреля, Урумчи /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая (СУАР) заинтересован использовать логистические возможности Беларуси в инициативе "Один пояс и один путь". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в народном правительстве СУАР.

Представители правительства обратили внимание на важность всеобъемлющего стратегического партнерства между Беларусью и Китаем, в том числе укрепление политического взаимодоверия, что подтвердили и состоявшиеся в Пекине белорусско-китайские переговоры на высшем уровне во время Второго форума международного сотрудничества "Пояс и путь". Наряду с этим важной составляющей двусторонних контактов являются экономические обмены.

В народном правительстве СУАР подчеркнули, что между Китаем и Беларусью создана достаточная правовая база для экономического взаимодействия в рамках "Одного пояса и одного пути", которая подкрепилась во время форума новыми документами. Они предусматривают углубление взаимовыгодного сотрудничества в области торговли, инвестиций, финансов и транспорта.

Китайская сторона особое внимание обратила на то, что Председатель КНР Си Цзиньпин посещал Беларусь в мае 2015 года и это был знаковый для белорусско-китайских отношений визит, который способствовал наращиванию взаимной торговли, инвестиций. "Что касается обмена товарами между Беларусью и СУАР, то показатель взаимного товарооборота пока невелик, но есть динамика роста. В области инвестиций также хорошие перспективы", - уверены в народном правительстве СУАР.

Китайская сторона рассчитывает на дальнейшее участие белорусских представителей в традиционной международной выставке "ЭКСПО "Китай - Евразия" в административном центре СУАР Урумчи, которая направлена на установление и развитие партнерских связей. С учетом важного географического положения Беларуси китайские партнеры намерены использовать логистический потенциал республики в "Одном поясе и одном пути".-0-