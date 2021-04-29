Система менеджмента качества "Беларуськалия" соответствует международным стандартам - Bureau Veritas

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный орган по сертификации Bureau Veritas Certification с 20 по 22 апреля 2021 года провел ресертификационный аудит действующей в ОАО "Беларуськалий" системы менеджмента качества, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.

Аудиторы высоко оценили деятельность общества по оптимизации, совершенствованию и автоматизации производственных процессов, контролю качества выпускаемой продукции, а также отметили профессионализм и компетентность персонала.

Система менеджмента качества признана соответствующей требованиям международного стандарта ISO 9001:2015. Сертификат соответствия на систему менеджмента качества с областью сертификации "Производство калия хлористого, удобрений азотно-фосфорно-калийных, пищевой, кормовой, технической солей, гипохлорита натрия, гидроксида калия и соляной кислоты" продлен до 11 мая 2024 года.

ОАО "Беларуськалий" - один из крупнейших производителей и экспортеров калийных удобрений в мире. В состав предприятия входят пять рудоуправлений, вспомогательные и обслуживающие подразделения (транспортные, энергетические, ремонтные, строительные и др.), а также подразделения социального и культурно-бытового назначения.-0-