Система обеспечения финансовой стабильности основана на мониторинге угроз и анализе рисков - Нацбанк

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси разработал и опубликовал на официальном интернет-сайте основы макропруденциальной политики, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

"Цель документа - разъяснение общественности применяемых подходов к проведению макропруденциальной политики в рамках формирования системы по обеспечению финансовой стабильности как одной из ключевых предпосылок для устойчивого экономического роста", - рассказали в Нацбанке.

Под финансовой стабильностью понимается состояние, при котором банки и небанковские кредитно-финансовые организации, открытое акционерное общество "Банк развития Республики Беларусь", иные поставщики финансовых услуг, финансовый рынок и платежная система страны функционируют эффективно и бесперебойно и сохраняют способность к выполнению своих функций в случае дестабилизирующего воздействия внутренних и внешних факторов.

"Действующая в Национальном банке система обеспечения финансовой стабильности основывается на регулярном мониторинге ключевых угроз и уязвимостей финансовой системы, оценке и анализе системных рисков и их источников, предотвращении перерастания отдельных видов рисков в системный риск - реализации макропруденциальной политики", - отметили в управлении информации и общественных связей.

Основы макропруденциальной политики определяют основную и промежуточные цели, инструменты, порядок и принципы ее реализации. Также в документе отражены практические вопросы проведения такой политики, включая мониторинг финансовой стабильности на предмет своевременного выявления факторов реализации системного риска.

Разработка основ макропруденциальной политики поможет избежать неоднозначности в толковании терминологии, четко обозначить объекты финансовой стабильности и границы регуляторной деятельности, подчеркнули в Нацбанке.-0-