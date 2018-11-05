Система техрегулирования Беларуси презентована на выставке импорта в Шанхае

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по стандартизации презентует систему технического регулирования Беларуси на открывшейся сегодня в Шанхае первой китайской международной выставке импортных товаров и услуг China International Import Expo, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Си Цзиньпин открыл первую китайскую выставку импорта в Шанхае Глава Китайской Народной Республики выступил с речью на церемонии. Он отметил, что Китай не закроет свои двери внешнему миру и будет становиться только более открытым, при этом продвигать многостороннее сотрудничество в целях содействия развитию.

На выставке организованы экспозиции Госстандарта и его подведомственных организаций - Белорусского государственного института стандартизации и сертификации (БелГИСС), Белорусского государственного института метрологии, Белорусского государственного центра аккредитации. Здесь представлена информация о системе технического регулирования Беларуси, деятельности в области стандартизации, метрологии, оценки соответствия, аккредитации, а также о возможностях испытательного центра БелГИСС. Белорусские специалисты примут участие в мероприятиях деловой программы выставки.

"С учетом реальных запросов отечественной промышленности Госстандарт проводит постоянную и системную работу с компетентными органами КНР по гармонизации систем технического регулирования, стандартизации, обеспечения единства измерений, аккредитации и надзора. Данные работы осуществляются на разных уровнях сотрудничества, включая органы госуправления и уполномоченные организации, ответственные за конкретные элементы систем", - отметили в пресс-службе.

В зоне страновых павильонов выставки посетители могут ознакомиться с торгово-экономическим, инвестиционным, научно-техническим и историко-культурным потенциалом Беларуси. В зоне предприятий и бизнеса представлены белорусские товары и услуги более чем 80 предприятий, сгруппированных по отраслям.

Выставка импортных товаров и услуг в Шанхае будет проходить до 10 ноября в самом большом в мире выставочном комплексе, общая площадь застройки которого составляет около 1,5 млн кв.м. В China International Import Expo примут участие более 2,8 тыс. компаний из 130 стран. Предполагается, что количество оптовых покупателей достигнет 150 тыс. Организаторы форума - Министерство коммерции КНР и Народное правительство Шанхая. Мероприятие проводится под эгидой Всемирной торговой организации, Организации Объединенных Наций по промышленному развитию.-0-

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