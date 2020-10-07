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07 октября 2020, 12:36

Система ЖКХ Беларуси полностью готова к отопительному сезону

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Отопительный сезон"
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7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Система ЖКХ Беларуси полностью готова к отопительному сезону. Об этом сообщил начальник управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Андрей Ромашко, передает корреспондент БЕЛТА.

"На 1 октября как источники, так и потребители тепловой энергии, а это жилой фонд, готовы к предстоящему отопительному сезону, то есть паспорта готовности в полном объеме получили все источники и потребители тепловой энергии. Произведены все необходимые запасы ресурсов и песчано-соляных смесей. Таким образом, можно сказать, что система ЖКХ готова к отопительному сезону", - отметил начальник управления.

Вместе с тем, по информации представителя ведомства, продолжается ремонт кровель и стыков стеновых панелей. "Работы эти еще ведутся, пока позволяют погодные условия. Эти показатели сейчас находятся на уровне 90% выполнения. Завершается также капитальный ремонт жилищного фонда, то есть все необходимые мероприятия для подготовки жилфонда к отопительному сезону фактически на завершающей стадии", - добавил он.

Андрей Ромашко сообщил также, что в последнее время в стране очень активно развивается направление организации расчетов потребления тепловой энергии по индивидуальным приборам учета. "В прошлом году было принято решение о предоставлении скидки за использование индивидуальных приборов регулирования тепловой энергии, а также расчета по индивидуальным приборам. Была предоставлена скидка в размере 5% в течение 3 лет за расчет по приборам, которые предусмотрены проектной документацией, а также в размере 10% в случае, когда эти приборы были установлены в рамках реализации энергоэффективных мероприятий", - пояснил он.

Говоря о положительной динамике, начальник управления отметил, что если в отопительный период 2017/2018 по индивидуальным приборам учета рассчитывалось 90 тыс. потребителей, то уже в прошлом отопительном сезоне таких учетных потребителей стало около 120 тыс. "В предстоящем отопительном периоде мы также ожидаем увеличения роста потребителей, которые воспользуются возможностью индивидуального регулирования потребления тепловой энергии в квартирах и расчета за нее", - сообщил Андрей Ромашко.

Представитель ведомства напомнил, что в текущем году началась реализация указа №327. "Сегодня собственники не так активно соглашаются на реализацию энергоэффективных мероприятий, вместе с тем в этом году по 16 домам по стране, в том числе двум домам в Минске, было принято решение о реализации энергоэффективных мероприятий и дальнейшей работы по их выполнению с участием бюджетного финансирования. В основном это жилые дома, капитальный ремонт которых запланирован на 2021 год либо проходит в текущем году. В Могилевской области такие энергоэффективные мероприятия в рамках капремонта уже выполнены в этом году в одном доме. Там были утеплены фасад и кровля", - рассказал он.

Специалист пояснил, что утепление ограждающих конструкций позволяет достигать экономии около 15-20% тепловой энергии. "Если говорить в целом о комплексной модернизации, которая включает в себя и реконструкцию системы отопления с возможностью производить индивидуальное регулирование тепловой энергии и ее учет, то фактически это позволяет в дальнейшем сократить теплопотребление жилого дома на 50%", - добавил Андрей Ромашко.-0-

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