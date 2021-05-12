Систему финансирования организаций по ценообразованию в строительстве можно обсудить по 22 мая

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект указа Президента "О целевых отчислениях" вынесен на общественное обсуждение, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

Проект документа направлен на совершенствование системы финансирования деятельности организаций по ценообразованию в строительстве, приобретения товаров (выполнения работ, оказания услуг) в области ценообразования и информатизации в строительстве, а также оказания услуг по расчету индексов цен инвестиций в основной капитал.

В обосновании также говорится: документ позволит улучшить применение в строительстве неизменных договорных (контрактных) цен независимо от источников финансирования. Также целью проекта указа является цифровая трансформация стройотрасли и повышение эффективности системы ценообразования в строительстве, в том числе через создание необходимых информационных систем и ресурсов, соответствующие научно-исследовательские, опытно-конструкторские и опытно-технологические работы.

Организатор общественного обсуждения - Министерство архитектуры и строительства.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме с 12 по 22 мая.-0-