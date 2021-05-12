Систему финансирования организаций по ценообразованию в строительстве можно обсудить по 22 мая

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 12 мая 2021
Минск Ясно +18°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:39 ЕЭК проведет выездное заседание Коллегии и встречу с бизнес-сообществом в июне в Бресте Экономика
12:34 В Минске за выходные задержан 31 нетрезвый водитель Происшествия
12:32 Жители Заславля расклеивали листовки с оскорблениями в адрес Президента - расследование завершено Происшествия
12:30 Высший Евразийский совет и экономический форум ЕАЭС планируется провести осенью в Минске Экономика
12:27 Более 3,5 тыс. студентов и аспирантов примут участие в научной конференции БГУ Общество
12:12 Около 80 юных дизайнеров, живописцев и рукодельниц борются за звание "Майстар" в Гомеле Регионы
12:11 В Пуховичском районе опрокинулся автомобиль - погиб пассажир Происшествия
12:03 "Дорожник", "Борисов-900" и "Минск" вышли в 1/4 финала чемпионата Беларуси по мини-футболу Спорт
12:02 ФОТОФАКТ: На полях Гродненской области цветет рапс Регионы
11:53 Нетрезвый учащийся столичного лицея сел за руль и совершил ДТП Происшествия
11:50 Витебская область на заключительном этапе олимпиады по учебным предметам завоевала 124 диплома Регионы
11:50 Флешмоб "Я - вакцинировался, а ты?" стартовал в Беларуси Общество
11:44 Автомобиль сбил пьяного пешехода в Слуцком районе Происшествия
11:44 Гендиректором Большого театра Беларуси назначен Вячеслав Гарбузов Культура
11:42 Республиканский проект "Властелин села" начнется 15 мая Общество
11:39 "Мешков Брест" примет "Барселону" в первом четвертьфинале гандбольной Лиги чемпионов Спорт
11:38 Две медсестры Белорусского Красного Креста награждены медалью Найтингейл Общество
11:38 Мужчина силой вывез в другую деревню бывшую жену: возбуждено уголовное дело Происшествия
11:36 Производитель кормовых добавок из Грузии рассматривает возможность реализации продукции через БУТБ Экономика
11:33 В России за сутки выявили 8217 случаев заражения коронавирусом В мире
11:31 Конкурс на самого экодружественного фермера года стартовал в Беларуси Общество
11:26 БГУ проведет цикл мероприятий к Международному дню семей Общество
11:18 Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 13 мая Общество
11:09 Мошенник похитил у минчанина с карты около 49 тыс. Происшествия
11:07 "Манчестер Сити" в седьмой раз стал чемпионом Англии Спорт
10:59 Руководство Национального собрания Беларуси приглашено с визитом в Сербию Политика
10:53 Два редких кита погибли под винтом эсминца у берегов Калифорнии В мире
10:46 Участника деструктивных Telegram-каналов и чатов выявили в Гомеле Происшествия
10:45 Фестиваль активного образа жизни BSU Fest пройдет в БГУ Общество
10:45 ФОТОФАКТ: Разноцветные солеварни в провинции Шаньдун Калейдоскоп
Все новости
Все новости
Экономика
12 мая 2021, 10:09

Систему финансирования организаций по ценообразованию в строительстве можно обсудить по 22 мая

Фото из архива
Фото из архива

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект указа Президента "О целевых отчислениях" вынесен на общественное обсуждение, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

Проект документа направлен на совершенствование системы финансирования деятельности организаций по ценообразованию в строительстве, приобретения товаров (выполнения работ, оказания услуг) в области ценообразования и информатизации в строительстве, а также оказания услуг по расчету индексов цен инвестиций в основной капитал.

В обосновании также говорится: документ позволит улучшить применение в строительстве неизменных договорных (контрактных) цен независимо от источников финансирования. Также целью проекта указа является цифровая трансформация стройотрасли и повышение эффективности системы ценообразования в строительстве, в том числе через создание необходимых информационных систем и ресурсов, соответствующие научно-исследовательские, опытно-конструкторские и опытно-технологические работы.

Организатор общественного обсуждения - Министерство архитектуры и строительства.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме с 12 по 22 мая.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Министерство архитектуры и строительства строительство указы цены
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Экономика
Фото из архива ЕЭК проведет выездное заседание Коллегии и встречу с бизнес-сообществом в июне в Бресте
Михаил Мясникович. Фото ЕЭК Высший Евразийский совет и экономический форум ЕАЭС планируется провести осенью в Минске
Фото БУТБ Производитель кормовых добавок из Грузии рассматривает возможность реализации продукции через БУТБ
Фото из архива Яровой сев в Беларуси проведен более чем на 70% площадей
Фото из архива Молочно-товарная ферма открылась в Пинском районе
Фото из архива МАРТ пресек ущемление прав потребителей со стороны субъекта естественной монополии
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: пока наше поколение живо, Беларусь всегда будет стоять намертво
Яровой сев в Беларуси проведен более чем на 70% площадей
За сутки в Беларуси зарегистрированы 742 пациента с COVID-19, выписан 661
Проект по изучению иммунитета против COVID-19 стартовал в Беларуси
Топ-новости
Лукашенко направил соболезнование в связи с трагедией в Казани
Высший Евразийский совет и экономический форум ЕАЭС планируется провести осенью в Минске
Две медсестры Белорусского Красного Креста награждены медалью Найтингейл
Флешмоб "Я - вакцинировался, а ты?" стартовал в Беларуси
Гендиректором Большого театра Беларуси назначен Вячеслав Гарбузов
Опубликован график отключения горячей воды в Минске в мае
Республиканский молодежный форум "Беларусь интеллектуальная" открывается в Минске
Руководство Национального собрания Беларуси приглашено с визитом в Сербию
Республиканский проект "Властелин села" начнется 15 мая
"Белавиа" начала выполнять рейсы в Самару
Минздрав о лечении двух подростков с ожогами: применяются самые современные средства
Производитель кормовых добавок из Грузии рассматривает возможность реализации продукции через БУТБ
В музее истории ВОВ рассказали об экспонируемых предметах из сожженных фашистами деревень
В Беларуси начат сбор пожертвований на восстановление костела в Будславе
Арина Соболенко поднялась на четвертое место в рейтинге WTA
Реклама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.