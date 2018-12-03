Систему информирования об опасной продукции в ЕАЭС апробируют на молоке, мясе, авто и детских товарах

3 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) запустила пилотный проект по формированию системы информирования о продукции, не соответствующей требованиям техрегламентов Евразийского экономического союза. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ЕЭК со ссылкой на члена Коллегии (министра) по техническому регулированию ЕЭК Виктора Назаренко.

"Система информирования об опасной продукции создается в рамках интегрированной информационной системы ЕАЭС, - пояснил Виктор Назаренко. - Ее участники - национальные органы госконтроля и ЕЭК - смогут сообщать о результатах мероприятий государственного надзора; мерах по устранению негативных последствий выявленных нарушений; случаях продажи товаров, подлежащих обязательной оценке соответствия требованиям техрегламентов союза, без документов о такой оценке". По опасной продукции, не соответствующей требованиям единых техрегламентов, выявленной в том или ином государстве - члене ЕАЭС, органы госконтроля будут принимать соответствующие меры вплоть до изъятия ее из обращения на всей союзной территории.

"Пилотный проект планируется апробировать на примере шести технических регламентов союза, регулирующих вопросы безопасности низковольтного оборудования, продукции для детей и подростков, игрушек, колесных транспортных средств, а также молочных и мясных товаров, - отметили в ЕЭК. - Система позволит повысить эффективность госконтроля в результате применения современных единообразных подходов и отлаженных механизмов сотрудничества контролирующих органов ЕАЭС, а также информированность граждан стран союза".

Анализируя причины появления на рынке союза опасной продукции, Виктор Назаренко связал такую ситуацию в том числе с действиями недобросовестных органов по оценке соответствия продукции требованиям техрегламентов. "Необоснованная выдача документов об оценке соответствия снижает уровень доверия к результатам работ по оценке соответствия, - сказал министр ЕЭК. - При этом создаются значительные проблемы по развитию национальной инфраструктуры качества в государствах - членах ЕАЭС, которые мешают добросовестным организациям быть конкурентоспособными на рынке".-0-