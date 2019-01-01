Систему мгновенных платежей запускают в опытную эксплуатацию

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Систему мгновенных платежей вводят в опытную эксплуатацию с 1 января, в промышленную - с 1 июля, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

Система мгновенных платежей позволит клиентам банков Беларуси платить за товары, работы, услуги, исполнять обязательства перед бюджетом в белорусских рублях в режиме реального времени 24 часа в сутки 7 дней в неделю без выходных и праздничных дней.

Для обеспечения исполнения мгновенных платежей банки должны будут контролировать достаточность средств на счетах плательщиков, проверять поступивший платеж на соответствие установленным критериям контроля, а также резервировать денежные средства на своих корреспондентских счетах в размере, достаточном для исполнения предполагаемых объемов платежей, в том числе для работы в ночное время, в выходные и праздничные дни.

Участие банков в системе будет носить добровольный характер. Конкретные условия мгновенных платежей будут определяться в договоре, заключенном банком-участником с плательщиком.

"Внедрение системы мгновенных платежей является очередным шагом по совершенствованию платежной системы Беларуси с учетом мировых тенденций, так как позволит осуществлять платежи более быстрым, надежным и относительно недорогим способом за счет экономии транзакционных издержек", - отметили в Нацбанке.-0-